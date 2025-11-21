2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國圓滿結束，25歲的墨西哥佳麗Fátima Bosch戴上后冠成為冠軍。她在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，經歷了許多比電影還要戲劇性的情節。Fátima Bosch在本月初曾遭泰國主辦方當眾辱罵「蠢」，當時她穿著華麗晚禮服和高踭鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援。
從小過度活躍專注力不足
Fátima Bosch並非人生一帆風順的千金小姐，她從小就面對閱讀障礙、專注力不足和過度活躍等情況，其後她在米蘭和墨西哥城學時裝設計，專攻永續時裝，除了當模特兒外，她亦特別關注女性權益議題，更常到兒童癌症中心做義工，是個充滿愛心和對生活有熱誠的女孩。
Fátima Bosch出戰環球小姐，是想把自己的價值觀推廣開去，但在本月初的賽前活動上，遭主辦方泰國環球小姐總監Nawat Itsaragrisil當眾指責她不配合宣傳，沒在社交平台上推廣主辦國，甚至直播中罵她「stupid」或「dumb」（蠢蛋），當她站起來反擊時，總監多次叫她收聲，更叫保安把她拖走。
勇於發聲 總監道歉
穿著華麗晚禮服下離場卻非結局，她在場外流着淚說真心愛泰國，認為該國對佳麗非常尊重，「但你們的總監剛才做事的很不尊重，他罵我笨蛋，叫我閉嘴」，Fátima Bosch認為事件不公平，而她身為有自信的女性，更應該全球看到這一幕。影片經直播而在世界各地瘋傳，總監其後公開道歉，聲稱沒有惡意，而Fátima Bosch就成為代表女性敢於對權威發聲的象徵，在賽事中廣受注目。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈