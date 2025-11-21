2025年環球小姐大賽（Miss Universe 2025）今日(11月21日）在泰國圓滿結束，25歲的墨西哥佳麗Fátima Bosch戴上后冠成為冠軍。她在120名佳麗當中脫穎而出，接受全場掌聲祝賀的背後，經歷了許多比電影還要戲劇性的情節。Fátima Bosch在本月初曾遭泰國主辦方當眾辱罵「蠢」，當時她穿著華麗晚禮服和高踭鞋下憤然離場。當似在出局邊緣之際，就連墨西哥總統亦向她隔空聲援。

從小過度活躍專注力不足

Fátima Bosch並非人生一帆風順的千金小姐，她從小就面對閱讀障礙、專注力不足和過度活躍等情況，其後她在米蘭和墨西哥城學時裝設計，專攻永續時裝，除了當模特兒外，她亦特別關注女性權益議題，更常到兒童癌症中心做義工，是個充滿愛心和對生活有熱誠的女孩。