環球小姐2025｜牙買加佳麗叉錯腳跌落台　擔架抬離場送院（有片）

牙買加代表Gabrielle Henry在泰國曼谷舉行的環球小姐選美大賽預賽晚禮服環節中，意外從舞台邊緣跌落，隨後被擔架抬離現場送往醫院。根據流傳的影片顯示，這名選美佳麗身穿橙色禮服在台上表演時，突然從黑暗的舞台邊緣踩空，臉朝下跌落地。

事發當下，觀眾席上多人立即起身查看Gabrielle的情況。隨後網上影片顯示，她被醫護人員用擔架抬離現場。牙買加環球小姐組織已在社交平台上發表聲明，表示Gabrielle已被緊急送往泰國保羅蘭西特醫院，目前沒有生命危險。

證實無骨折 仍需要檢查

聲明中提到：「醫療專業人員正在照顧她，並表示她沒有生命危險；但是，他們仍在進行檢查，以確保她完全康復。」該組織同時呼籲大眾：「我們懇請大家保持樂觀，為她祈禱，並為她送上美好的祝願，祝她接受必要的醫療護理。」