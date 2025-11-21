環球小姐2025｜牙買加佳麗叉錯腳跌落台　擔架抬離場送院（有片）

牙買加代表Gabrielle Henry在泰國曼谷舉行的環球小姐選美大賽預賽晚禮服環節中，意外從舞台邊緣跌落，隨後被擔架抬離現場送往醫院。根據流傳的影片顯示，這名選美佳麗身穿橙色禮服在台上表演時，突然從黑暗的舞台邊緣踩空，臉朝下跌落地。
事發當下，觀眾席上多人立即起身查看Gabrielle的情況。隨後網上影片顯示，她被醫護人員用擔架抬離現場。牙買加環球小姐組織已在社交平台上發表聲明，表示Gabrielle已被緊急送往泰國保羅蘭西特醫院，目前沒有生命危險。
證實無骨折 仍需要檢查
聲明中提到：「醫療專業人員正在照顧她，並表示她沒有生命危險；但是，他們仍在進行檢查，以確保她完全康復。」該組織同時呼籲大眾：「我們懇請大家保持樂觀，為她祈禱，並為她送上美好的祝願，祝她接受必要的醫療護理。」
環球小姐選美大賽主席洛查（Raul Rocha）也在社交平台上發布最新消息，向粉絲們保證Gabrielle「得到了很好的照顧」，並且在跌倒後奇蹟般地沒有骨折。洛查寫道：「我當時和她以及她的家人在一起，謝天謝地，她沒有骨折，也得到了很好的照顧。她今晚將繼續留院觀察，我們將與她的家人保持聯繫，並給予她支持。」他補充說：「我們祈禱她早日康復。」
據了解，Gabrielle是一名眼科醫生，同時也是「看見我基金會」（See Me Foundation）的創辦人，該慈善機構致力於為牙買加各地的視障人士爭取權益。在她不幸摔倒之前，她曾在IG上發布限時動態，展示自己登台前精心打扮的過程。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章