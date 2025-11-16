環球小姐2025｜被P圖為怒睥巴人對手　以色列佳麗收死亡威脅

國際選美盛事環球小姐比賽21日將在泰國舉行，但尚未開跑風波不斷，以色列佳麗指控，一段顯示她「狠瞪」巴勒斯坦佳麗的影片，在網上瘋狂流傳，但影片遭人刻意剪接，導致她飽受網友辱罵甚至死亡威脅。

抨擊影片遭到「惡意剪接」

美國《紐約郵報》報道，這段影片拍攝於賽前活動，畫面中27歲以色列佳麗希拉茲（Melanie Shiraz），對站在斜前方的巴勒斯坦佳麗阿尤布（Nadeen Ayoub），似乎很不爽地瞪了一眼，影片被上傳至網絡引爆話題，並遭到激進親巴團體的攻擊。