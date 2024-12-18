瓦努阿圖7.4級地震增至9死　2中國公民遇難

【12月18日更新】 南太平洋島國瓦努阿圖昨日發生7.4級地震，造成至少9人死亡，至少200人受傷送院。中國駐瓦努阿圖大使館表示，地震導致兩名來自福建的中國公民遇難。救援人員徹夜營救被埋在倒塌建築物下的民眾，預計死亡人數仍會上升。 地震造成建築物倒塌，多國使領館損毀，有車輛被建築物瓦礫壓毀，航運碼頭附近出現山泥傾瀉，大批民眾排隊輪候燃料和生活必需品。紅十字會表示，地震令當地通訊及其他基礎設施受到廣泛破壞，目前通訊仍然中斷，維拉港中心醫院部分建築也損毀，醫院用水告急。聯合國人道主義事務協調辦公室表示，前往機場和海港的通道，由於道路損壞受到嚴重限制，影響救援進度。

看守總理薩爾維表示，國家災難委員會已宣布進入緊急狀態，對受災最嚴重的地區實施為期7天的宵禁，並已尋求國際援助。澳洲和新西蘭計劃派遣飛機至瓦努阿圖提供援助。

太平洋島國瓦努阿圖附近海域當地周二（17日）中午發生黎克特制7.4級強震，美國地質勘探局一度發出海嘯警報，至少一人被倒塌的建築物壓死。影片顯示，當地有建築物局部倒塌和汽車被壓毀，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避，亦有地區出現山泥傾瀉。

首都一座住有駐外使團的建築物窗戶彎曲，混凝土支柱倒塌。美國政府表示，駐維拉港大使館嚴重損壞，現已關閉直至另行通知。新西蘭外交部說，使館大樓遭受嚴重損壞，當地通訊中斷。