熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 機票優惠 DOUBLE COAST 網上熱話 中山美穗 破地獄 行山路線 二手樓 自助餐優惠 叱咤2024 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
國際
2024-12-17 13:42:54

瓦努阿圖7.4級強震　一度發海嘯警報至少一死(有片)

分享：
瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X)

瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X)

adblk5

太平洋島國瓦努阿圖附近海域當地周二（17日）中午發生黎克特制7.4級強震，美國地質勘探局一度發出海嘯警報，至少一人被倒塌的建築物壓死。影片顯示，當地有建築物局部倒塌和汽車被壓毀，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避，亦有地區出現山泥傾瀉。

首都一座住有駐外使團的建築物窗戶彎曲，混凝土支柱倒塌。美國政府表示，駐維拉港大使館嚴重損壞，現已關閉直至另行通知。新西蘭外交部說，使館大樓遭受嚴重損壞，當地通訊中斷。

 

瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X) 瓦努阿圖7.4級強震，當地有地區出現山泥傾瀉。(X) 瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X) 瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X) 瓦努阿圖7.4級強震，當地有建築物局部倒塌，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避。(X)

美國地質勘探局指，地震發生於瓦努阿圖首都維拉港以西30公里處外海，震源深度10公里。強震發生10分鐘後又發生5.5級地震，震央在維拉港以西37公里處，深度約48.7公里。澳洲氣象局表示，澳洲沒有受到海嘯威脅。

adblk6

 

 

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 