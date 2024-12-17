瓦努阿圖7.4級強震　一度發海嘯警報至少一死(有片)

太平洋島國瓦努阿圖附近海域當地周二（17日）中午發生黎克特制7.4級強震，美國地質勘探局一度發出海嘯警報，至少一人被倒塌的建築物壓死。影片顯示，當地有建築物局部倒塌和汽車被壓毀，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避，亦有地區出現山泥傾瀉。
首都一座住有駐外使團的建築物窗戶彎曲，混凝土支柱倒塌。美國政府表示，駐維拉港大使館嚴重損壞，現已關閉直至另行通知。新西蘭外交部說，使館大樓遭受嚴重損壞，當地通訊中斷。
美國地質勘探局指，地震發生於瓦努阿圖首都維拉港以西30公里處外海，震源深度10公里。強震發生10分鐘後又發生5.5級地震，震央在維拉港以西37公里處，深度約48.7公里。澳洲氣象局表示，澳洲沒有受到海嘯威脅。
🚨#BREAKING: U.S. Embassy in Vanuatu damaged after 7.3 magnitude earthquake struck the Port Vila region.— R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) December 17, 2024
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Lots of damage in Port Vila, Vanuatu.— Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024
A small tsunami of 1 meter wave reached Port Vila, it was adviced to move to higher ground.
Many reports of landslides in Vanuatu. pic.twitter.com/cS8iTYAJaq