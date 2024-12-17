瓦努阿圖7.4級強震　一度發海嘯警報至少一死(有片)

太平洋島國瓦努阿圖附近海域當地周二（17日）中午發生黎克特制7.4級強震，美國地質勘探局一度發出海嘯警報，至少一人被倒塌的建築物壓死。影片顯示，當地有建築物局部倒塌和汽車被壓毀，店舖物品跌落一地，民眾前往高地暫避，亦有地區出現山泥傾瀉。

首都一座住有駐外使團的建築物窗戶彎曲，混凝土支柱倒塌。美國政府表示，駐維拉港大使館嚴重損壞，現已關閉直至另行通知。新西蘭外交部說，使館大樓遭受嚴重損壞，當地通訊中斷。



