甘迺迪機場險釀逾300死空難 兩客機起飛呈攔腰相撞 控制塔人員嚇破膽爆粗(有片)

美國紐約甘迺迪機場上周五差點發生可釀逾300人死的空難，達美航空(Delta Air Lines)載有145名乘客、6名機組人員的客機正在跑道滑行起飛時，一架載有137名乘客及14名機組人員的美國航空(American Airlines)客機，卻突然打橫駛進達美客機的滑行跑道，形成T字攔腰相撞情況。控制塔人員與機師的對話曝光，可聽見控制塔人員被嚇破膽、激動爆粗，急忙叫達美客機取消升空；達美客機當時正以時速184公里滑行，機師冷靜應對，在距離美國航空客機僅1,000呎遠成功煞停飛機，避免一場嚴重空難發生。

達美機師電光火石間煞停飛機

事發在上周五晚8時45分，飛往多明尼加的達美1943航班當時獲控制塔通知可起飛，但飛往英國的美航106航班卻駛進達美1943的跑道，控制塔通話錄音可聽到控制員情急下嚇得爆粗「FXXX！達美1943取消升空！達美1943取消升空！」達美機師電光火石間煞停飛機，還不慌不忙地向控制塔說，他需要駛回登機閘和打電話。事件中美航機師明顯不對，美航106應該左轉使用另一條跑道，但卻直駛在達美1943面情駛過。

通話錄音可聽見控制塔人員對美航機師不滿，稱「American 106 Heavy, possible pilot deviation, I have a number for you」，分析指possible pilot deviation是指機師可能違反美國聯邦航空管理局規定，a number for you(給你一個數字)更是機師不想聽到。接著美航106轉由另一機師與控制塔溝通，問是否獲准升空，控制塔人員指他應該從4 Left跑道起飛，但他現停在31 Left，明顯說該客機走錯跑道。