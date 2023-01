甘迺迪機場險釀逾300死空難 兩客機起飛呈攔腰相撞 控制塔人員嚇破膽爆粗(有片)

達美機師電光火石間煞停飛機

事發在上周五晚8時45分,飛往多明尼加的達美1943航班當時獲控制塔通知可起飛,但飛往英國的美航106航班卻駛進達美1943的跑道,控制塔通話錄音可聽到控制員情急下嚇得爆粗「FXXX!達美1943取消升空!達美1943取消升空!」達美機師電光火石間煞停飛機,還不慌不忙地向控制塔說,他需要駛回登機閘和打電話。事件中美航機師明顯不對,美航106應該左轉使用另一條跑道,但卻直駛在達美1943面情駛過。

通話錄音可聽見控制塔人員對美航機師不滿,稱「American 106 Heavy, possible pilot deviation, I have a number for you」,分析指possible pilot deviation是指機師可能違反美國聯邦航空管理局規定,a number for you(給你一個數字)更是機師不想聽到。接著美航106轉由另一機師與控制塔溝通,問是否獲准升空,控制塔人員指他應該從4 Left跑道起飛,但他現停在31 Left,明顯說該客機走錯跑道。