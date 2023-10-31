生化危機？｜海鷗口吐異形如喪屍　專家：佢餓到極點(有片)

不少網民都喜歡到海邊拍攝風景，最近有網民上載一段影片，意外拍到一隻咀巴生得古怪的海鷗，拉近一看，竟見海鷗的咀裡竟伸出觸手，瞥見極似電影《生化危機》中的裂頭喪屍犬的恐怖模樣，竟吸引網民瘋傳及熱議。

外國論壇Reddit網民「MOKSHA82」早前上載一段影片，指他到海邊正在拍攝風景期間，發現一隻怪怪的海鷗，用手機錄影放大後被嚇一跳，這隻海鷗的嘴巴伸出2、3隻紅色的吸盤觸手，海鷗卻一動也不動站在原地，容讓觸手在咀裡扭動，恐怖的模樣像是被寄生的異形海鷗。