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國際
2023-10-31 16:07:43

生化危機？｜海鷗口吐異形如喪屍　專家：佢餓到極點(有片)

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海鷗口伸異形如喪屍，專家解釋：佢餓到極點。(網上圖片)

海鷗口伸異形如喪屍，專家解釋：佢餓到極點。(網上圖片)

不少網民都喜歡到海邊拍攝風景，最近有網民上載一段影片，意外拍到一隻咀巴生得古怪的海鷗，拉近一看，竟見海鷗的咀裡竟伸出觸手，瞥見極似電影《生化危機》中的裂頭喪屍犬的恐怖模樣，竟吸引網民瘋傳及熱議。

外國論壇Reddit網民「MOKSHA82」早前上載一段影片，指他到海邊正在拍攝風景期間，發現一隻怪怪的海鷗，用手機錄影放大後被嚇一跳，這隻海鷗的嘴巴伸出23隻紅色的吸盤觸手，海鷗卻一動也不動站在原地，容讓觸手在咀裡扭動，恐怖的模樣像是被寄生的異形海鷗。

《生化危機》中的喪屍犬。(網上圖片) 海鷗沒有牙齒，吃東西都是靠吞嚥解決。(網上圖片) 專家：海鷗吞食海星要花費很大力氣。(網上圖片) 專家：除非餓到極點，否則海鷗通常不會將海星當作主要食物。(網上圖片)

專家：海鷗吞食海星要花費很大力氣

影片在網路上瘋傳吸引超過百萬人觀看，網民留言問：「海鷗到底吃了甚麼」、「海鷗一張嘴就變異形」、「好恐怖，這海鷗該不會死了吧」。這部影片還吸引了加拿大溫哥華史丹利公園生態學會(Stanley Park Ecological Society)一名研究員Dacyn Holinda的注意，他表示，海鷗咀裡冒出的觸手並非異形，而是一隻海星。他解釋，海鷗幾乎甚麼都吃，包括海星，但實際上牠們並不常吃，因為不好消化，而且，由於海鷗沒有牙齒，吃東西都是靠吞嚥解決，海鷗要完整吞食一隻海星需要花費很大力氣，還要一點技巧和時間，所以除非餓到極點，否則海鷗通常不會將海星當作主要食物。

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