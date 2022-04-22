生日快樂｜住王夫退休官邸 如常遛狗 英女王靜度96歲壽辰

周四是英女王伊利沙伯二世96歲壽辰，英媒報道，女王在慣常與已故菲臘親王歡度聖誕假的桑德靈厄姆莊園(Sandringham Estate)靜靜過生日，接下來的數天，料王室成員和女王的好友將陸續前往探望，為她賀壽。英國王室官網發布女王牽著兩匹愛駒的最新照片，王儲查理斯與威廉王子夫婦亦在官網發相，祝賀女王「生日快樂」，御林軍則按傳統，在倫敦海德公園鳴禮炮為女王賀壽。

《每日郵報》報道，女王早上被拍得由保鑣駕車外出的照片，女王戴上淺綠花草圖案頭巾，架上太陽眼鏡，看來精神不錯，時而跟保鑣傾談，料女王是出外遛狗。以往女王在溫莎堡會親自駕車外出遛狗，但近況已大不如前，2月又感染新冠病毒，女王曾說染疫令她感到極度疲憊。

女王多年來都與菲臘親王在桑德靈厄姆莊園度聖誕假，這裡留著夫婦倆很多美好回憶。報道指，女王周三從溫莎堡前往該處，住在菲臘親王退休官邸「Wood Farm」。傳媒亦拍到女王的好友Angela Kelly周四早上乘車進入莊園，料陪伴女王過生日。

王室官網發布笑意盈盈的女王牽著心愛白馬Bybeck Katie和Bybeck Nightingale的合照，祝賀女王生日。照片於上月在溫莎堡拍攝，身穿墨綠色長斗篷外套的女王，左右手各牽著韁繩，與兩匹白馬站在木蘭花樹前留影。

查理斯發布母親「甜笑照」賀壽

王室官網近日接連發布女王兒時以及多年前出席活動的照片，回顧其歷年風采。查理斯發布數張女王笑容燦爛與他和妻子卡米拉一起的照片，威廉夫婦亦發布女王跟他們出席活動的照片，同為女王祝壽。玩具商Mattel則推出紀念女王登基70周年限量版芭比，訂價75美元(約585港元)，官網已售罄。