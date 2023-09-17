生日都有冷熱門！調查揭英國最熱門生日集中在9月 原因何在？聖誕新年點解少人生仔？

生日日期有分熱門冷門？當然有。英媒從英國國家統計署(ONS)數據整理出英國最熱門及冷門生日日期，最熱門生日集中在9月，而最冷門則多數來自12月，究竟點解？唔通跟星座有關？
根據ONS由1995至2014年的英格蘭及威爾斯的出生數據，在這20年間最多人出生的日子是9月26日、9月25日及9月24日等。十大熱門生日日期當中，9月佔了8個席位，其餘兩個也相距不還，分別是10月1日及10月2日。
英國最熱門出生日期
- 9月26日
- 9月25日
- 9月24日
- 9月27日
- 9月30日
- 10月1日
- 9月23日
- 9月19日
- 9月18日
- 10月2日
至於最冷門生日日期，本應是2月29日，但因其每4年才出現一次，故被剔除不計。撇除2月29日後，最少人出生的日期是12月27日、聖誕節正日12月25日及元旦日1月1日等。十大冷門生日日期中，12月佔了5席，而1月亦佔兩席。
英國最冷門出生日期
- 12月27日
- 12月25日
- 1月1日
- 12月26日
- 12月24日
- 4月1日
- 4月13日
- 1月2日
- 11月30日
- 12月28日
出生日期｜９月生日最熱門 12月底最冷門 原因何在？
為何9月會是出生的熱門月份？ONS表示，根據懷孕期推算，9月底出生的嬰兒一般都是前一年的12月受孕，多BB出生的原因相信跟12月聖誕佳節前後，一眾準父母的親密行為較多有關；而另一個因素則是，部分準父母可能會計及孩子的入學時間，希望孩子可以與同齡兒童，同步入學。
至於12月聖誕前後至新年是冷門生日日期的原因，竟然是因為「太多銀行假」。ONS解釋，當地醫院在這些公眾假期中，只會接受自然分娩或緊急剖腹個案，而不接受一般的預約分娩，因此在這些大時大節的出生人數就相對較少。
出生日期｜4月1日愚人節 也少人出世
此外，排在最冷門生日榜第6位的是4月1日，即愚人節，ONS認為部分準父母可能是特意避免揀這天作為子女的生日日期，不想其成為「愚人寶寶」。