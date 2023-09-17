生日都有冷熱門！調查揭英國最熱門生日集中在9月 原因何在？聖誕新年點解少人生仔？

生日日期有分熱門冷門？當然有。英媒從英國國家統計署(ONS)數據整理出英國最熱門及冷門生日日期，最熱門生日集中在9月，而最冷門則多數來自12月，究竟點解？唔通跟星座有關？ 根據ONS由1995至2014年的英格蘭及威爾斯的出生數據，在這20年間最多人出生的日子是9月26日、9月25日及9月24日等。十大熱門生日日期當中，9月佔了8個席位，其餘兩個也相距不還，分別是10月1日及10月2日。 英國最熱門出生日期 9月26日

9月25日

9月24日

9月27日

9月30日

10月1日

9月23日

9月19日

9月18日

10月2日

至於最冷門生日日期，本應是2月29日，但因其每4年才出現一次，故被剔除不計。撇除2月29日後，最少人出生的日期是12月27日、聖誕節正日12月25日及元旦日1月1日等。十大冷門生日日期中，12月佔了5席，而1月亦佔兩席。 英國最冷門出生日期 12月27日

12月25日

1月1日

12月26日

12月24日

4月1日

4月13日

1月2日

11月30日

12月28日