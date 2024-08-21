生死時速｜印尼多名登山客遇火山噴發　秒衝落山逃生畫面曝光(有片)

為追求刺激或美景，部分登山客會不惜登上活火山近距離觀賞景色。印尼的杜科諾(Dukono)活火山上周六(17日)再度噴發，噴出的火山灰柱逾2,400米高，有無人機拍攝到事發時，十數名登山客正於火山口火速下山逃命，驚險畫面令人瞠目結舌。

綜合報道，杜科諾火山為活火山，自1993年以來一直持續噴發，登山具有危險性。這座火出於17日再度噴發，巨大的火山灰從火山口噴出，湧上逾2,400米高空。網上影片顯示，當時大量火山灰正湧上上空，有至少10名登山客已接近火山口，另有多人在較低位置，他們發現大量火山灰正急速湧來，更有碎石從天而降，終察覺危險，隨即轉身衝落山逃生，在較低位置的登山客見狀亦轉身落山，影片尾聲亦可見由於火山斜度高並佈滿大量火山灰，部分人或跑或滑下去，情況十分危急驚險。慶幸最終無傷亡報告，所有人平安撤離火山。