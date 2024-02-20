生11個子女馬斯克認為聰明人應多生育　捐精說服下屬使用受孕

為美國富商馬斯克(Elon Musk)執筆自傳的傳奇作家Walter Isaacson在書中，詳細描述了馬斯克與3名女子生下 11個小孩的理由，強調他認為聰明的人要多生育的信念。Shivon Zilis是馬斯克聯合創辦的腦晶片公司Neuralink的高層主管，傳記中指出她在考慮借精受孕時，馬斯克說服她從智商的角度，接受他所捐贈的精子。
傳記指，Shivon Zilis說，馬斯克非常希望聰明的人能多繁衍後代，所以鼓勵她這樣做。她又說，如果要在匿名者與全世界她最崇拜的人之間做選擇，對她來說，這是個再簡單也不過的決定了；而這樣的結果，也讓馬斯克非常開心。起初，Shivon Zilis並不希望馬斯克過於介入她往後的人生，畢竟他是另外兩個女人孩子的爸。在傳記中，她解釋說，她以為馬斯克會對這對雙胞胎扮演類似乾爹的角色，沒想到他一直積極參與他們的生活。儘管兩人沒有戀愛關係，還是決定一起生孩子，這來自於馬斯克對全球人口減少的憂慮。他經常強調扭轉此一趨勢的重要，尤其是高智商者，對人類文明的存續十分關鍵。
馬斯克曾稱將盡己所能解決人口減少
2022年7月，馬斯克在Twitter(X前身)上表達了他對解決人口減少危機的承諾，他在貼文中說，將盡他所能協助解決人口減少的危機，出生率的崩跌是人類文明目前面臨的最大危險。《福布斯》(Forbes)報道，在這篇貼文發布的前一天，新聞網站「內幕」(Insider)揭露了一份法庭文件，詳細說明了馬斯克與Shivon Zilis如何申請將他們雙胞胎的姓改為馬斯克，並將Zilis納入中間名。馬斯克既在科技上屢有開創性作為，也做出與「聰明人」生兒育女的個人選擇， 反映了他關心從人口減少到腦晶片的各種挑戰，同時試圖提出解決方法。
Walter Isaacson因一系列暢銷傳記而聞名，其中包括2011年出版的《喬布斯傳》，他與這位奇思妙想的企業家有着前所未有的接觸，曾多次對他進行採訪。今次為馬斯克執筆自傳亦是馬斯克本人自己找上門。《馬斯克傳》全書有800多頁。