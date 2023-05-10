用戶稱遭偷聽 馬斯克抽水：WhatsApp信唔過 Twitter推撥打電話加密短訊功能

有WhatsApp用戶在Twitter貼文稱，晚上睡覺時，WhatsApp在沒有使用下開啟咪高峰(咪)功能偷聽。WhatsApp母公司Meta競爭對手Twitter的老闆馬斯克立即「抽水」，轉載有關帖文，還稱「WhatsApp信唔過」。馬斯克數周前才批評Meta創辦人朱克伯格存偏見，捐款支持民主黨。另外，馬斯克周二透露，「Twitter 2.0」大計的新功能包括增加撥打電話功能，以及用戶可發送加密短訊，還有加長版帖文。有關新功能與Meta旗下WhatsApp、 Facebook和Instagram的無異，Twitter與Meta的社交網平台戰一觸即發。馬斯克貼文稱，語音和錄像聊天將快推出，Twitter用戶可與世界各地的人通話，而毋須給對方手機號碼。他指Twitter的加密短訊功能將在周三推出。

WhatsApp回應：與Android安全漏洞有關 在Android新推的私隱功能Privacy Indicator下，若應用程式(App)開啟手機的攝錄鏡頭或咪高峰，手機上角將亮起微細的綠點，例如使用WhatsApp拍照功能時，螢幕上角會亮綠點提醒用戶。若是iPhones用戶，類似功能是亮起橙色點。用戶Foad Dabiri在Twitter貼文列出時序表稱，從凌晨4時20分至清晨6時53分他睡覺時，WhatsApp的咪開啟了9次。WhatsApp在其Twitter帳號回應事件稱，Dabiri的情況是因為Android的安全漏洞，已通知Google調查和修補。WhatsApp強調只有用戶使用撥打功能、發送錄音短訊或攝錄時才會開咪高峰；有關通訊亦獲點對點的加密，WhatsApp不能聽到。