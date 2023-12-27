用無人機查懸案 YouTuber終尋獲失蹤10年退伍軍人遺骸：想為他做點事

冥冥中有天意……美國密蘇里州YouTuber欣克爾(James Hinkle)對當地一名退伍軍人在10年前失蹤一案感到好奇，便自發調查，詎料使用無人機搜索時，竟在一個私人池塘裡發現一輛私家車，終在車內尋獲疑失蹤者遺骸。

媒體報道，59歲前海軍陸戰隊成員埃爾溫(Donald Erwin)，2013年12月29日駕車離開康登頓縣(Camdenton county)住家去商店買煙，自此便音訊杳然，也找不到遺體。

自覺與失蹤者有連繫

在YouTube有百萬粉絲的欣克爾表示，他來自軍人世家，父親是海軍陸戰隊退伍軍人，加上埃爾溫當年失蹤的地點與他住的地方很近，僅90分鐘車程，因此對此案特別感興趣，想盡一分力，「這些人都是英雄，應該要有人帶他回家，我想幫他的忙」。