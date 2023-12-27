用無人機查懸案 YouTuber終尋獲失蹤10年退伍軍人遺骸：想為他做點事

冥冥中有天意……美國密蘇里州YouTuber欣克爾(James Hinkle)對當地一名退伍軍人在10年前失蹤一案感到好奇，便自發調查，詎料使用無人機搜索時，竟在一個私人池塘裡發現一輛私家車，終在車內尋獲疑失蹤者遺骸。
媒體報道，59歲前海軍陸戰隊成員埃爾溫(Donald Erwin)，2013年12月29日駕車離開康登頓縣(Camdenton county)住家去商店買煙，自此便音訊杳然，也找不到遺體。
自覺與失蹤者有連繫
在YouTube有百萬粉絲的欣克爾表示，他來自軍人世家，父親是海軍陸戰隊退伍軍人，加上埃爾溫當年失蹤的地點與他住的地方很近，僅90分鐘車程，因此對此案特別感興趣，想盡一分力，「這些人都是英雄，應該要有人帶他回家，我想幫他的忙」。
欣克爾本月14日使用Freshwater mapping技術，控制無人機四處搜索時，就在一處私人住宅的池塘中發現一輛私家輛，與當年埃爾溫駕駛的車輛十分相像。他主動聯絡屋主，獲准進入現場搜索。
私家車被打撈上岸
至16日，欣克爾報案，警方嗅聞犬上周六確認池塘裡有人體遺骸後，潛水員於翌日平安夜即落水調查，並在車內發現人體殘骸以及屬於埃爾溫的義肢。警方把浸水私家車打撈上岸，並確認其屬於埃爾溫擁有。
警方已將相關證據送去法醫檢驗，正等候結果。雖然暫未能確定遺骸屬於埃爾溫，但當局表示有信心，很開心終於找到失蹤者。