用芬太尼毒殺有錢夫婦 英國IT騙子偽造「成村人」身份繼承遺產

英國艾塞克斯郡一宗謀殺案揭露一名34歲IT從業員處心積慮接近一對有錢夫婦，並用強效類鴉止痛藥芬太尼(fentanyl)毒殺他們。兇徒同時偽造「成村人」身份，包括醫生和律師，騙取該對夫婦的女兒信任，以承繼遺產。
61歲的Stephen Baxter和64歲的Carol被鄰居形容為友善好人，兩人去年4月被發現倒斃寓所。疑兇Luke D'Wit為兩人的浴室墊公司設計網頁，雙方於2012年至2013年期間有接觸，豈料引狼入室。之後D'Wit與Baxter一家開始交好，甚至介入對方生活，幫助Carol治療甲狀腺問題。案件的聆訊日前展開，他們的女兒Ellie作供說，D'Wit甚至定下「多項規矩」，防止兩老受到「騷擾」。她說，D'Wit不時找父母，「他頻密到訪，父母已覺煩擾，但他仍然前來，令人費解」。Baxter夫婦也覺D'Wit是怪人，但屬書呆子那類怪人，科技知識豐富。
謀財害命｜持80部電子裝置假扮醫生等
檢控官之前向法庭指，D'Wit擁有80部電子裝置，部分用來假扮醫生和律師等身份，以操控女死者Carol；他用其中一部手機假扮醫生與Carol通話，並向他提供無醫學基礎的建議。例如建議草藥治療，D'Wit會在寓所「炮製」不知名的糊狀飲品給她飲，Ellie說母親覺得那很噁心。她認為母親陷入絕望，嘗試所有方法治療甲狀腺問題，而沒有人可以進入D'Wit屋裡查看他做了甚麼飲品。控方又指，在D'Wit手機裡發現Baxter倒卧在椅子上的照片，懷疑他在屋裡偷裝監控鏡頭，並看著他們死去。病毒檢測顯示，兩人體內有大量芬太尼，那是致命原因之一。
另外，Ellie在庭上表示，D'Wit假扮父母一名叫Jenny的女友人，是一名歌劇製作人，幫助Ellie發展歌唱家事業。Ellie信以為真，在父母家裡於D'Wit協助下錄歌發送給Jenny，包括錄了一首生日歌。在兩人短訊往來中，Jenny為Ellie安排好照顧她的子女等事宜，讓她到倫敦發展歌唱事業。Ellie在庭上尷尬到哭泣起來，認為自己很愚蠢受騙。D'Wit除了更改遺囑，聲稱自己是Baxter夫婦公司的董事可繼承遺產外，他還盜去Carol的珠寶首飾。D'Wit在庭上否認謀殺控罪，審訊持續。