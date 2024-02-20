用芬太尼毒殺有錢夫婦 英國IT騙子偽造「成村人」身份繼承遺產

英國艾塞克斯郡一宗謀殺案揭露一名34歲IT從業員處心積慮接近一對有錢夫婦，並用強效類鴉止痛藥芬太尼(fentanyl)毒殺他們。兇徒同時偽造「成村人」身份，包括醫生和律師，騙取該對夫婦的女兒信任，以承繼遺產。

61歲的Stephen Baxter和64歲的Carol被鄰居形容為友善好人，兩人去年4月被發現倒斃寓所。疑兇Luke D'Wit為兩人的浴室墊公司設計網頁，雙方於2012年至2013年期間有接觸，豈料引狼入室。之後D'Wit與Baxter一家開始交好，甚至介入對方生活，幫助Carol治療甲狀腺問題。案件的聆訊日前展開，他們的女兒Ellie作供說，D'Wit甚至定下「多項規矩」，防止兩老受到「騷擾」。她說，D'Wit不時找父母，「他頻密到訪，父母已覺煩擾，但他仍然前來，令人費解」。Baxter夫婦也覺D'Wit是怪人，但屬書呆子那類怪人，科技知識豐富。