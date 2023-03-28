用長毛象DNA做出「史前肉丸」 科學家怕死不敢食

長毛象肉丸大家敢不敢食？澳洲一間培植肉公司找來科學家製造出「史前肉丸」，從約1萬年前絕種長毛象遺骸的肌肉蛋白抽取DNA，成功製出含長毛象成份的肉丸。惟科學家卻不敢食「史前肉丸」，因為不知人體免疫系統會對史前長毛象蛋白會有甚麼反應，擔心食了會無命。

長毛象｜如何製造長毛象「史前肉丸」

科學家取得長毛象肌肉蛋白的基因排序後，再從非洲大象(長毛象最近親物種)取DNA填補欠缺的遺傳密碼。然後將有關基因排序放入來自羊隻的肌肉母細胞的幹細胞，再由該幹細胞複製出200億個細胞用於培植長毛象肉，最終用來製造肉丸。

不過，長毛象肉丸連研究者也不敢享用，參與研究的昆士蘭大學生物工程教授Ernst Wolvetang稱，「我們幾千年沒有見過長毛象肌肉蛋白，若進食，不知我們免疫系統會有甚麼反應」，或者日後再作研究可符合監管當局要求。他又指，史前肉丸的研究過程出奇地簡單和快速，數周內便完成。