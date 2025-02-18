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國際
2025-02-18 19:29:37

用降噪耳機小心！大腦分不出環境聲跟對話「聽覺處理障礙」患者年輕化

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專家相信，降噪耳機可能跟英國「聽覺處理障礙」患者年輕化有關。(資料圖片)

專家相信，降噪耳機可能跟英國「聽覺處理障礙」患者年輕化有關。(資料圖片)

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人的大腦每日也會持續處理大量外界聲音，如街市內叫賣聲、地鐵內的車聲及廣播聲，又或是咖啡店內咖啡機及顧客的聲音，這些聲音除非聲量過大，否則通常不會影響人們接收跟別人談話的內容。但有英國專家發現，當地有愈來愈多年輕人出現「聽覺處理障礙」(APD)，導致容易被周遭環境聲擾亂，無法理解一心想聆聽的對話，元兇可能是愈趨普及的「降噪耳機」(noise-cancelling headphone)。

降噪耳機｜「聽覺處理障礙」聽力測試結果正常

BBC引述國民保健服務(NHS)聽力部門稱，因聽力問題被轉介看專科的年輕人有上升趨勢，聽力測試結果卻顯示他們聽力正常。這些病人共通點是會被環境聲導致分心，無法理解想聽的聲音甚至警報。

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25歲的索菲患上「聽覺處理障礙」，據報她每日使用降噪耳機5小時。(互聯網)

25歲的索菲患上「聽覺處理障礙」，據報她每日使用降噪耳機5小時。(互聯網)

降噪耳機｜25歲女常被斥「心不在焉」大腦理解聲音能力出事

報道以25歲女子索菲(Sophie)為例，在倫敦任職行政助理的她，常被人批評心不在焉，她有苦自己知，「我聽到周圍有噪音，但不分清從何而來。我也知有人說話，但無法快速理解。」她最終被診斷患APD，為一種大腦難以理解聲音及說話的神經系統疾病。

降噪耳機｜「聽覺處理障礙」分不到聲音從何方而來

索菲生長於郊區，幾年前在倫敦讀大學時開始察覺到聽覺變化，尤其是分不出聲音從何而來。這導致她很少上面授課，「當我在課室，所有說話聽來都像胡言亂語」，因此她通常上網課並觀看字幕。APD亦影響她的社交生活，她在酒吧及餐廳往往忍受不了周遭大量環境聲，而要提早離場。

降噪耳機｜事主日戴降噪耳機5小時 大腦「忘記」如何隔走雜聲

專家認為，索菲的APD可能是因過度使用降噪耳機造成，據報她每日使用時間長達5小時。降噪耳機的隔音功能，可把外界噪音及環境聲隔絕，讓用家只聽到音樂或影片聲音。有專家認為，長時間戴著降噪耳機，或令大腦「忘記」如何隔走雜聲；並指大腦這功能通常要到青春期後期才發育完成，若年輕人過度使用降噪耳機，可能延遲大腦在這方面的發育。

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