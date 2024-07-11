用AI做28名女同學假裸照　15男學生被控　年紀最細僅13歲

西班牙15名男學生使用人工智能(AI)技術偽造28名女同學的裸照後在WhatsApp上傳，女孩的父母報案後，涉案男學生年齡僅13歲至15歲，均被判處1年緩刑。報道指，事件反映近年來深偽技術(deepfake)濫用低齡化的社會問題。

綜合報道，去年開始，西班牙西南部一個鎮內多名女學生的假裸照在2個WhatsApp群組中傳播，受害少女高達28人，年齡介於11歲至17歲之間，受害人家長其後報警求助。警方經調查後，起訴15名13歲至15歲男學生，是受害少女的同學，他們被控犯下製作兒童色情圖片罪和侵犯被害人道德的罪行。西班牙西南部城市Badajoz青少年法庭周二(9日)宣布，這些未成年人犯下罪行，根據西班牙法律規定，14歲以下的未成年人不能被起訴，因此有部份人的案件轉交兒童保護服務機構，他們或需強制參加復康課程。