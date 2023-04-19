田納西小學槍擊｜槍擊案民怨沸騰　田納西眾議員欲抬棺材入議院抗議

美國槍枝問題氾濫，而近年來槍擊案發生的頻率更是高到令人無法忽視的地步，因此近來美國各地都出現抗議潮。田納西州眾議員瓊斯（Justin Jones (D)）在本月稍早時因為加入並支持抗議的民眾，遭逐出眾議院。周一時他終於重新回議院，還帶了一口兒童尺寸的棺材說要「放在自己的辦公桌上」，但遭到阻止。

上月28日，田納西州的納希維爾小學發生了大規模槍擊案，槍手闖入小學開槍，共造成6人死亡，其中包含了3名兒童。這件事情點燃了當地民眾對於槍枝氾濫的怒火，許多人集結在州議會會議廳抗議，並高呼槍支管制立法。而瓊斯與另二名民主黨議員賈斯汀皮爾遜（Justin Pearson）和約翰遜（Gloria Johnson）也加入了抗議者的行列。而他們的這項行動促使共和黨領導採取行動，認為三人此舉是「故意擾亂秩序的行為」並發動投票，最終瓊斯和皮爾遜被逐出眾議院，而強生則以一票之差驚險留任。

不過共和黨此舉也並未得到好處，反而是招來更大的輿論攻擊，迫使他們不得不屈服於風向，納希維爾市議會周一以36票對0票再次任命瓊斯為眾議院議員，使他再次成為眾議院第 52 區的代表。而在宣誓回到田納西州眾議院後，瓊斯也承諾將繼續呼籲進行槍枝改革。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章