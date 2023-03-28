田納西小學槍擊｜行兇片公開 槍手穿戰術背心開槍擊碎玻璃門闖入校(有片)

美國田納西州納什維爾一間小學遭槍擊釀6名教職員和學生死亡，3名遇害學生年僅9歲，槍手則被趕抵的警員轟斃。警方公開槍手行兇片段，她駕車到學校停車場泊好，並未有異樣，然後開槍轟碎上鎖的玻璃門進入學校旁的教會，戴紅帽、穿戰術背心的她不慌不忙地舉起步槍逐間房搜尋有沒有人，見裡面無人後便步出，片段也見到她在走廊開槍。 槍手闖入校園片段

田納西小學槍擊｜槍手出生是女孩 以男性身份生活工作 警方指，槍手為28歲的Audrey Elizabeth Hale，寫有「宣言」指對被送進一間基督教學校讀書感到憤怒。警員指她繪製了校園入口和閉路電視位置的地圖，顯示有周詳計劃，但並沒有特定目標，見人便開槍。Hale是跨性別人士，出生是女孩，以男性身份生活；在LinkedIn網頁的個人簡介中稱是一名插畫家和平面設計師，以男性代名詞「他」(He/Him)代表自己，在作品中以Aiden自稱。警方在公布案情時則以女性的代名詞「她」(She)來形容Hale，指她是事發學校的舊生，或與學校有積怨。據悉，她的母親是教會的事工，常在社交網發放宗教帖文。

田納西小學槍擊｜攜3槍械大量彈藥 警及時制止 根據警方的公布，Hale攜有2把攻擊步槍和一把手槍，並帶有大量彈藥，似乎有意在校內大開殺戒。Hale並沒有案底，其中兩把槍為合法購買。她周一早上9時53分駕車到學校，停好車後於10時10分開槍擊爛玻璃門進入校旁教會的接待處，當時那裡並無人。10時13分，她進入教會的一間接待室，裡面沒有人，這時警方接到報案。10時18分至10時20分，她在教會和學校遊走。至10時27分，Hale從學校2樓窗口向警員開槍，之後雙方駁火，她遭擊斃。