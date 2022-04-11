由天鬥到地｜馬斯克稱將Twitter總部變收容所　貝索斯一句寸爆回應

全球首富、美國電動車龍頭Tesla及SpaceX老闆馬斯克(Elon Musk)成為社交平台twitter最大股東之後，近日再度拋題、詢問網民是否支持把因應防疫而無人進駐的推特三藩市總部變成無家者收容所，結果不僅引來網民壓倒性的支持，亦引來令太空界對手藍源(Blue Origin)創辦人貝索斯(Jeff Bezos)的關注，回應指其創辦的亞馬遜(Amazon)網站早在2年前就做了。

馬斯克周六(9日)晚在個人擁有逾813萬名粉絲的Twitter帳號發起網上民調。(Twitter)

馬斯克周六(9日)晚在個人擁有逾813萬名粉絲的Twitter帳號發起網上民調，指Twitter的三藩市總部在疫情期間「既然沒人」上班，乾脆改成無家者收容所。截至10日累計有逾190萬人次投票，顯示91.3%的網民支持、僅8.7%反對。

貝索斯附報道讚計劃效果好

貝索斯周日罕有轉推馬斯克的Tweet指，Amazon早在2年前就做了，更指點馬斯克可以考慮「或是部分轉換」，並附上科技網站GeekWire於2020年5月報道Amazon在西雅圖市其中一棟辦公室旁蓋了無家者收容所。他指，該計劃「效果很好，亦讓想要做義工的員工容易行善」。

根據《福布斯》(Forbes)雜誌最新數據，馬斯克擁有2,730億美元身家，是全球最富有人士，佐斯則以1,800億美元淨資產居第二位。