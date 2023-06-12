由女變男人生導師哭訴：做男人很寂寞　難怪自殺率較高

英國一名變性人男子網上的哭泣片段近日受到關注，他哭訴「為何無人告訴我做男人會那麼寂寞」；男性與女性相比，較難交到知心好友，他終於明白為何男人自殺率較高。

James Barnes生為女兒身，於8年前變性為男子，他的職業是人生導師助人克服人生的轉變。他說，變性前於夜店的廁所結織的女性朋友很容易發展成好友，因為女性都敞開心扉。他指變成男人前，體會到女人的感情豐富、知道人們渴望別人擁抱和交談，有團體生活。Barnes說，「然後變性了，只是一名行在街上的男人，其他人都是陌路人，不會靠近你，要建立友誼非常困難，人們比較冷淡。」他續說，「我現在終於知道為何男性自殺率較高，因為這是他媽的寂寞。」身為人生導師的他指自己是情感上成熟的男人，知道如何建立友誼，但真的很困難。