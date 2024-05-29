男乘客發狂 機艙通道裸跑撞倒空服員 維珍澳洲客機急折返珀斯(有片)

維珍澳洲航空(Virgin Australia)一班客機被迫折返，原因竟是有男乘客在機上裸跑……
澳洲媒體報道，事發於周二(28日)晚，維珍澳洲一班客機原定從珀斯飛往墨爾本，機程約3個半小時，但客機起飛約1小時後，須折返原機場降落，原因竟是「裸跑事件」造成機上混亂。
裸跑男衝向駕駛艙
乘客Sterling Ellis指，「那傢伙沒穿衣服」，突然衝向機艙前方，期間撞倒一名空服員，「從駕駛艙門附近接連傳來吼叫聲和尖叫聲」，幸好他很快就被3名乘客合力制服。Ellis稱當時擔心有人在機艙施襲，是「令人驚慌的瞬間」。現場片段可見，裸跑男雙手反鎖、伏在地上，露出臀部。另有乘客感到尷尬，稱一名男乘客「突然露械在通道上跑來跑去，還猛打駕駛艙門」，「飛機降落後，兩名航空警察登機將他鎖上手扣拘捕」。
客機延誤多個小時
客機回到珀斯機場後，裸跑男在機艙當場被捕，送往當地醫院接受精神狀態評估，預計下月14日將就事件出庭，但暫未確定他將面臨甚麼控罪。客機之前在珀斯機場延誤約90分鐘才起飛，現在又因裸跑事件折返，部分乘客改搭另一於6小時後起飛的航班前往墨爾本，部分乘客則在珀斯過夜，翌日再重新啟程。
維珍澳洲發表聲明證實，「機上一名乘客擾亂秩序」，導致航班取消，強調「乘客及機組人員的安全是我們的優先考量，我們衷心向受影響乘客致歉」。