男乘客飛機起飛中途突開艙門　只因跟女友吵架危害全機人(有片)

美國捷藍航空(JetBlue)周二(7日)發生一宗驚險事故，一名男乘客在起飛途中突然打開艙門，導致逃生滑梯彈出，驚壞全機乘客。他這樣做的原因，竟然只因為與女友吵架，一氣之下而做出危害全機乘客安全的行為，慶幸事件未釀成大禍。目前該名男乘客已被拘捕，準備受審。
綜合報道，事發於7日晚上約7時半，涉事捷藍航空的航班正要由波士頓的愛德華勞倫斯洛根國際機場(Boston Logan International Airport)，前往波多黎各。在起飛途中，一名男乘客突然在飛機滑行於跑道期間打開機艙門，逃生滑梯亦隨即彈出。
男子打開機艙門後被多名乘客制服
有目擊者指，「那失控男乘客在打開艙門前，正在機上與女友爭吵」，在男子打開機艙門後，其餘乘客隨即衝上前將他制服，以免他再做出危害他人生命的行為，隨後警察登機將他拘捕。另有機上乘客回憶說：「他(被捕男子)很生氣，站起來沿著走道來到艙門前，接著直接打開，後來他被拘捕、戴上手銬」。被捕的男乘客將於8日上午在東波士頓地方法院受審，當局暫時沒有披露其身份。馬薩諸塞州警方表示，初步調查顯示今次為一宗獨立事件，不會對公共安全構成威脅，另外，美國聯邦航空局署(FAA)亦就事件進行調查。