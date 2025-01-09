男乘客飛機起飛中途突開艙門　只因跟女友吵架危害全機人(有片)

美國捷藍航空(JetBlue)周二(7日)發生一宗驚險事故，一名男乘客在起飛途中突然打開艙門，導致逃生滑梯彈出，驚壞全機乘客。他這樣做的原因，竟然只因為與女友吵架，一氣之下而做出危害全機乘客安全的行為，慶幸事件未釀成大禍。目前該名男乘客已被拘捕，準備受審。

綜合報道，事發於7日晚上約7時半，涉事捷藍航空的航班正要由波士頓的愛德華勞倫斯洛根國際機場(Boston Logan International Airport)，前往波多黎各。在起飛途中，一名男乘客突然在飛機滑行於跑道期間打開機艙門，逃生滑梯亦隨即彈出。