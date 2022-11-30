男人婆愛上乸型首譜異性戀 毋懼旁人惡評異樣眼光

美國一對情侶一個是只穿男裝的男人婆，另一人是喜歡女性打扮的乸型，料不到一拍即合，原為同性戀者的他們也首次與異性拖拍。他們坦承約會時會遭其他人眼望望或批判。

拍拖｜男方喜歡穿高踭鞋水晶甲

自認男性化的21歲Maren Butler與女性化、23歲的James Carrington已拍拖一年半。來自北卡羅來納州的James喜歡女孩子的東西，包括穿高踭鞋、假眼睫毛、水晶甲和短身上衣。來自加州的Maren恰恰相反，喜歡男性粗獷體格，只會去店舖男裝部選衣服，也不會化妝。兩人之前都是與同性拍拖，James說試過與一名男孩交往數月，但覺得合不來遂分手，「當認識Maren時感覺就是她」。