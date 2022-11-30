男人婆愛上乸型首譜異性戀 毋懼旁人惡評異樣眼光

美國一對情侶一個是只穿男裝的男人婆，另一人是喜歡女性打扮的乸型，料不到一拍即合，原為同性戀者的他們也首次與異性拖拍。他們坦承約會時會遭其他人眼望望或批判。
拍拖｜男方喜歡穿高踭鞋水晶甲
自認男性化的21歲Maren Butler與女性化、23歲的James Carrington已拍拖一年半。來自北卡羅來納州的James喜歡女孩子的東西，包括穿高踭鞋、假眼睫毛、水晶甲和短身上衣。來自加州的Maren恰恰相反，喜歡男性粗獷體格，只會去店舖男裝部選衣服，也不會化妝。兩人之前都是與同性拍拖，James說試過與一名男孩交往數月，但覺得合不來遂分手，「當認識Maren時感覺就是她」。
拍拖｜女方開車門男衣小鳥依人蹺手
Maren仍是一名大學生，去年2月於社交網見到James講述自己喜歡女性打扮的短片後接觸對方，兩人傾談了數周後便覺深深被對方吸引，透過短訊和電話培養感情。她去年3月從1,280公里遠到北卡州見James一面，雖然旅途用上10小時，但她認為值得。兩人拍拖時的互動不像其他典型的情侶，如Maren會為James開車門，James則在行街時小鳥依人蹺住Maren的手。煮飯則由Maren負責，James解釋不是因為她是女人，而是煮得好食過他。
拍拖｜被小孩老人眼望望 互相覺得是「正常配對」
雖然兩人看來是「不平凡的配對」，但對他們來說是「正常配對」。去年8月James上載兩人拍拖最喜愛一刻的短片到社交網，一晚已有逾1,300萬人觀看。Maren說，獲得很多人留言支持，也有難聽的留言，不過人生就是這樣。她又指，「在公眾地方，會望我們的主要是小孩和老人家，可能是他們不知怎樣反應。」