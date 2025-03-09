男人最痛！巴西男被眼鏡蛇咬住褲襠唔放 痛苦哀號(有片)

男子被蛇咬住褲襠左邊位置不放，被嘲是「男士最壞的噩夢」。(互聯網)

巨蛇咬住就是不肯鬆口，令男子陷入窘境，這時友人將樹枝穿過蛇口，再淋水試圖逼牠張嘴，巨蛇鬆一鬆口，又再咬住，此時可聽見男子發出痛苦的聲音。

英國《每日郵報》報道，事發於潘塔納爾濕地(Pantanal)，從本月1日上傳至IG、題為「所有男士最壞的噩夢」影片可見，巨蛇纏住男子腰部以下，緊緊咬住褲襠左邊位置，似乎放出毒液，男子緊皺眉頭、不停哀號，右手捉住蛇頭。

巴西近日發生驚嚇度十足的蛇咬人事件，巨蛇纏著一名男子的腰部，死命咬住他的褲襠不放，友人用盡方法才能幫男子脫困。

眼鏡蛇毒液殺傷力驚人

報道指，巨蛇後來終於鬆口，男子隨即被送院治療。知名動保人士「Crocodile Cam」看過影片後在社交平台「X」表示，這條蛇是「帝王眼鏡蛇」(King Cobra)，其毒液足以殺死20個成年人，或一頭成年大象。被咬後，毒素會入侵神經系統導致身體癱瘓，在短短15分鐘內可以致命。

網民：隔住個mon都覺痛

影片在IG和TikTok迅速瘋傳，有網民看後擔心男子狀況，問「他還活著嗎？」、「這活得了嗎？」有網民把焦點放在男子遭蛇咬的位置，調侃「估計毒液效果比威而鋼好，我在巴西聽來的」、「單是看，都覺得很痛」。

