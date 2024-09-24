男人陰莖注定會短2.5厘米　專家指使用過度或加速縮水

陰莖尺寸是許多年輕男性常見的困擾之一，然而，美國有泌尿科專家研究後發現，即使男性興奮時會勃起，但膨脹的尺寸除了會隨著年紀增長而愈來愈小，如果想加強操練小弟弟，原來反而可能令它加速縮水。
綜合報道，美國南加州大學泌尿科專家Mary Samplaski接受美國雜誌《男士健康》(Men's Health)訪問時表示，每位男性總希望能夠找到讓自己小弟弟變大的方法，但醫學研究顯示，隨著年紀增長，男性小弟弟勃起後的尺寸平均會減少大概2.5公分，而且，如果生活習慣不佳的話，甚至可能加劇縮水的速度。
4種情況或加速陰莖縮水
Mary指出4種可能會加速陰莖縮水的情況，第一是吸煙，吸煙會使人體血管受損，造成血液循環不良、無法流到陰莖，進而導致勃起功能退化、尺寸跟著縮小；本身具有「心血管疾病史」的話，也可能會因為血管被斑塊堵住，造成陰莖無法正常充血；脂肪內的酶會促使人體脂肪中的睪酮轉化成雌激素，因此「肥胖」男性陰莖也會在睪酮減少的情況下萎縮，且男性增胖後，其下腹部的脂肪也會將陰莖包覆起來，導致視覺上會有「比較短」的感覺，故如果想要讓小弟弟看起來更加顯眼的話，建議應適當減肥；有人以為「頻繁性生活」會使陰莖更加雄偉，但實際上卻會使陰莖附近受傷、降低彈性，最終導致勃起時的大小縮水。瑪麗最後強調，陰莖隨著年齡增長而變小是不可逆的現象，但只要能夠保持健康作息、避開上述4情況，就能減緩縮水的速度、確保良好的勃起功能。