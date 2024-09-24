男人陰莖注定會短2.5厘米　專家指使用過度或加速縮水

陰莖尺寸是許多年輕男性常見的困擾之一，然而，美國有泌尿科專家研究後發現，即使男性興奮時會勃起，但膨脹的尺寸除了會隨著年紀增長而愈來愈小，如果想加強操練小弟弟，原來反而可能令它加速縮水。

綜合報道，美國南加州大學泌尿科專家Mary Samplaski接受美國雜誌《男士健康》(Men's Health)訪問時表示，每位男性總希望能夠找到讓自己小弟弟變大的方法，但醫學研究顯示，隨著年紀增長，男性小弟弟勃起後的尺寸平均會減少大概2.5公分，而且，如果生活習慣不佳的話，甚至可能加劇縮水的速度。