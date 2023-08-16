男友分手社交網貼私密照報復 德州女子獲判賠93.6億

美國德州女子與男友分手，遭對方「色情報復」(revenge porn)，上載她的私密照到多個社交網和色情網站「公開羞辱」。她2022年入稟控告前男友，陪審團日前裁決她可獲12億美元(約93.6億港元)賠償，遠超出其代表律師原要求的1億美元(約7.8億港元)賠償。她的律師說，這是「圖像性虐待」受害人的勝利；雖然裁決無法恢復其委託人的名聲，但希望起到阻嚇作用，阻止其他人做出這種卑鄙行為。

色情報復｜將私密照片傳送給朋友和家人 根據法庭文件，化名DL的原告2016年與被告Marques Jamal Jackson拍拖，交往期間與對方分享了私密照片。在2021年分手後，Jackson在未經DL同意下於社交網平台和成人網站發布那些照片，還將相關網頁連結透過一個公開的Dropbox檔案傳送給她的朋友和家人。Jackson亦被指控入侵DL的手機、社交網帳號和電郵，以及偷裝在DL母親家裡的監視鏡頭。Jackson甚至發短訊恐嚇DL，指她餘生都不能抹去其在網上的「事跡」，所有認識她的人都會知道。