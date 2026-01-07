男大生服過量藥物亡　母驚揭ChatGPT指導吸毒　OpenAI哀悼

美國加州一名男大生去年5月向母親坦承藥物成癮，詎料隔天就因服藥過量而陳屍房間床上，年僅19歲。母親隨後在兒子聊天紀錄中驚訝發現，ChatGPT竟然建議和指導她的兒子如何吸食毒品。

綜合報道，2023年即將上大學的少年Sam Nelson開始使用ChatGPT，期間問及一些關於毒品的問題。起初ChatGPT拒絕回應，甚至建議Sam在現實世界尋求醫療專業人士的協助。詎料18個月後，在Sam日復一日的詢問下，與 ChatGPT的連繫愈來愈緊密，兩人竟成「毒友」。據Sam的母親Leila Turner-Scott提供的聊天紀錄顯示，Sam與ChatGPT談論電腦問題、解答心理學作業難題，以及討論流行文化，沒過多久，ChatGPT開始指導Sam如何吸毒、如何從毒癮中恢復以及計劃下一次的吸毒狂歡。