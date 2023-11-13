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國際
2023-11-13 19:30:10

男女不同等？日本地方政府女僱員薪金比男性低 長野「墊底」 差距近5成

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日本仍存在男女薪金差異情況。(資料圖片)

日本仍存在男女薪金差異情況。(資料圖片)

日本男女同工不同酬情況仍然存在。讀賣新聞自行調查121個地方政府後得出的數據顯示，2022年度女性公務員平均薪金比男性公務員為低，其中以長野縣男女薪金差距最大，香川縣男女薪金最為接近。

讀賣新聞今年8月至9月針對日本都道府縣、政令市、縣政府所在地及東京23區共121個地方政府進行書面調查，藉此了解包括非正規職員在內的男女薪金差異及其背後主因等。

結果顯示，最多地方政府回答的是女性平均薪金為男性的7成多，共有57個地方政府，佔整體47.1%；回答女性平均薪金為男性6成多的有22個地方政府，佔比18.2%；回答女性平均薪金為男性5成多以下的有8個地方政府，佔比6.6%

女性平均薪金為男性7成多以下的地方政府共有87個，佔整體比率71.9%

沒有受訪地方政府男女同酬

女性平均薪金跟男性一樣的地方政府「一個也沒有」，女性平均能拿到男性8成多薪金的地方政府則有32個，佔比26.4%；能拿到男性9成多薪金的地方政府只有兩個，分別是香川縣女性平均薪金是男性的93.7%，及東京都女性平均薪金是男性的90.8%

男女薪酬差異主因跟非正規僱用(包括兼職、短期合約員工等)的女性較多，以及女性較少擔任薪金高的管理職位有關。

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日本仍存在男女薪金差異情況。(資料圖片) 日本仍存在男女薪金差異情況。(資料圖片) 日本仍存在男女薪金差異情況。(資料圖片)

為何男女薪金存在差異？

9(106)地方政府被問到男女薪金差距主因，選擇「很多女性屬薪金低的非正規職員」；另有過半數(68)地方政府回答「很少有女性擔任薪金高的管理職位」。

長野市女性平均薪金僅為男性48%，在受調查地方政府中「墊底」。市政府表示，相對於男性有8成都是正式職員，女性有7成是非正式職員。

至於女性平均薪金為男性93.7%，在受調查地方政府中居冠的香川縣，市政府官員說，「我們有很多擔任課長助理及副課長職務的女性」。

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地方政府：有必要改善情況

中央政府一直提倡推動包括縮窄男女薪金差距的「女性活躍」，調查中超過8(99)地方政府認為有必要改善現況。桃山學院大學教授萩原久美子說，儘管過去已指出地方政府的男女薪酬有差距，但從數字可看出男女不平等已常態化，「地方政府責任重大，不單是男女薪酬差異，也應該要針對升遷及職務安排進行改正」。

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