男女不平等？日本地方政府女僱員薪金比男性低 長野「墊底」 差距近5成

日本存在男女薪酬差異情況。讀賣新聞自行調查121個地方政府後得出的數據顯示，2022年度女性公務員平均薪金比男性公務員為低，其中以長野縣男女薪金差距最大，香川縣男女薪金最為接近。 讀賣新聞今年8月至9月針對日本都道府縣、政令市、縣政府所在地及東京23區共121個地方政府進行書面調查，藉此了解包括非正規職員在內的男女薪金差異及其背後主因等。 結果顯示，最多地方政府回答的是女性平均薪金為男性的7成多，共有57個地方政府，佔整體47.1%；回答女性平均薪金為男性6成多的有22個地方政府，佔比18.2%；回答女性平均薪金為男性5成多以下的有8個地方政府，佔比6.6%。

女性平均薪金為男性7成多以下的地方政府共有87個，佔整體比率71.9%。 沒有受訪地方政府男女同酬 女性平均薪金跟男性一樣的地方政府「一個也沒有」，女性平均能拿到男性8成多薪金的地方政府則有32個，佔比26.4%；能拿到男性9成多薪金的地方政府只有兩個，分別是香川縣女性平均薪金是男性的93.7%，及東京都女性平均薪金是男性的90.8%。 男女薪酬差異主因跟非正規僱用(包括兼職、短期合約員工等)的女性較多，以及女性較少擔任薪金高的管理職位有關。

為何男女薪金存在差異？ 近9成(106個)地方政府被問到男女薪金差距主因，選擇「很多女性屬薪金低的非正規職員」；另有過半數(68個)地方政府回答「很少有女性擔任薪金高的管理職位」。 長野市女性平均薪金僅為男性48%，在受調查地方政府中「墊底」。市政府表示，相對於男性有8成都是正式職員，女性有7成是非正式職員。 至於女性平均薪金為男性93.7%，在受調查地方政府中居冠的香川縣，市政府官員說，「我們有很多擔任課長助理及副課長職務的女性」。