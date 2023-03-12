男女平等 德國柏林將准許女性在公共泳池裸露上身

德國柏林政府宣布，柏林市的女性不久後就可在市內的公共泳池裸露上半身，如同男性一樣。
美聯社和英國廣播公司(BBC)等報道，一名女子早前因不獲准在柏林的戶外公共泳池裸露上身曬日光浴，被趕出泳池後憤而投訴遭到歧視。另一名女性亦指，去年12月，她在一處室內泳池被告知必須遮掩上半身。
柏林當局認同這兩名女士都是歧視的受害者，並稱所有人使用柏林公共泳池時，現在都該有權裸露上身。當局上周四(9日)公布這項新規定，允許所有人都可在不遮蓋上半身的情況下游泳。
柏林市政府的司法、多元及反歧視部門發聲明表示，有女士向柏林市政府的監察員辦公室要求，女性應該和男性獲得平等待遇，可在泳池赤裸上身。
監察當局：所有市民享有相同權利
聲明指出，為了回應這宗投訴，加上監察單位介入事件，柏林市公共泳池管理當局決定修改著裝規定。
監察員辦公室負責人利布舍爾(Doris Liebscher)表示，監察員辦公室相當樂見泳池管理當局的決定，因為這會讓所有柏林市民享有相同權利，不論男女，或跨性別人士。
女性過去若在柏林的泳池裸露上身，會被要求遮掩或離開泳池，有時會被禁再入場。利布舍爾指，「現在重要的是持續實施這項規定，不再有人被驅逐，或被禁入場」。報道指，新規定何時才正式實施。