男女平等 德國柏林將准許女性在公共泳池裸露上身

德國柏林政府宣布，柏林市的女性不久後就可在市內的公共泳池裸露上半身，如同男性一樣。

美聯社和英國廣播公司(BBC)等報道，一名女子早前因不獲准在柏林的戶外公共泳池裸露上身曬日光浴，被趕出泳池後憤而投訴遭到歧視。另一名女性亦指，去年12月，她在一處室內泳池被告知必須遮掩上半身。

柏林當局認同這兩名女士都是歧視的受害者，並稱所有人使用柏林公共泳池時，現在都該有權裸露上身。當局上周四(9日)公布這項新規定，允許所有人都可在不遮蓋上半身的情況下游泳。

柏林市政府的司法、多元及反歧視部門發聲明表示，有女士向柏林市政府的監察員辦公室要求，女性應該和男性獲得平等待遇，可在泳池赤裸上身。