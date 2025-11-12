男女遊客蹲景福宮石牆下脫褲大便 韓網震怒：必須嚴懲

JTBC News報道，有民眾拍下一名男遊客蹲在景福宮神武門附近石牆下疑似大便。(互聯網)

南韓國寶級古蹟、知名景點景福宮，一男一女中年遊客被拍下在古蹟石牆下脫褲大便，畫面在網上瘋傳，震驚網民。

韓媒JTBC News報道，事發於本月10日中午，地點是首爾景福宮神武門附近一道古蹟石牆。從民眾拍下的畫面可見，一名中年男子蹲在石牆前一棵樹下疑似大便，雙手拿著紙巾。

在這名男子右邊的灌木叢中，還有一名女子以同樣姿勢蹲著。爆料者指，一會兒後，這名女子起身離開，穿著的白褲上留下不明污漬，男子隨後從石牆下慌慌張張地走出來。