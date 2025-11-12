男女遊客蹲景福宮石牆下脫褲大便 韓網震怒：必須嚴懲

南韓國寶級古蹟、知名景點景福宮，一男一女中年遊客被拍下在古蹟石牆下脫褲大便，畫面在網上瘋傳，震驚網民。
韓媒JTBC News報道，事發於本月10日中午，地點是首爾景福宮神武門附近一道古蹟石牆。從民眾拍下的畫面可見，一名中年男子蹲在石牆前一棵樹下疑似大便，雙手拿著紙巾。
在這名男子右邊的灌木叢中，還有一名女子以同樣姿勢蹲著。爆料者指，一會兒後，這名女子起身離開，穿著的白褲上留下不明污漬，男子隨後從石牆下慌慌張張地走出來。
爆料者：警員上前制止
爆料者表示，「當時有數十名中國旅行團團客在景福宮參觀，這對男女疑是團友」。一名警員巡邏時發現兩人行為怪異，立即上前制止。
網民憤怒：明明已有很多公廁
JTBC News節目製作組其後確認，轄區警方並未接獲關於這事件的報案。報道指出，在文化遺產保護區內進行此類行為，恐涉及破壞公物或違反《輕罪處罰法》等法例。根據網上資料，景福宮是朝鮮王朝一座宮殿，建於1395年，是朝鮮王朝五大宮殿中規模最大的一座，過去是朝鮮王室的居所，現由南韓國家遺產廳持有。
不少韓國網民看過如此嘔心畫面後表示憤怒，有人直言「我們國家的公廁明明很多」、「超乎想像的行為」。有人要求當局處理過度旅遊問題，稱「取消免簽證吧」、「對遊客太寬容了」。有人怒言，「必須嚴懲(涉事者)」。