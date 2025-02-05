男女遊艇甲板上當眾表演活春宮 船員邊工作邊觀戰(有片)

哥倫比亞發生離譜的活春宮事件，一對男女無視身旁有船員工作、附近有其他遊艇停靠，在遊艇甲板上忘我「船震」……
媒體報道，事發於哥倫比亞旅遊城市卡塔赫納(Cartagena)附近的喬隆島(Cholón)水域，從目擊者在另一遊艇上拍攝的片段可見，一對男女在遊艇甲板上做「愛情動作戲」，身體交纏、劇烈郁動，無視身旁有一名船員，船員也若無其事，自顧自地工作。
警方：遊艇上所有人都要負責
卡塔赫納警方表示，已對事件展開調查，強調除了片中男女，遊艇上的所有人也須負責。
天堂島受污染
據悉，卡塔赫納位於哥倫比亞西北部，是該國著名的加勒比海沿岸渡假及旅遊勝地，當中的喬隆島素有「天堂島」美譽。然而，有居民批評，當局對遊客缺乏監管，島上原本美麗的海灘「已不再是大自然的天堂，變成了混亂、公共空間又不被尊重的地方」。居民指，他們已見慣酗酒、吸毒、噪音，甚至活春宮等行為。
Um casal foi flagrado fazendo sexo a bordo de um iate de luxo em Cartagena, na Colômbia. O vídeo viralizou nas redes sociais e gerou polêmica. A polícia local afirmou que vai investigar o caso. O casal e o dono do barco podem ser punidos. pic.twitter.com/pp6e4nhsCO— O Tempo (@otempo) January 21, 2025