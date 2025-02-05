男女遊艇甲板上當眾表演活春宮 船員邊工作邊觀戰(有片)

哥倫比亞發生離譜的活春宮事件，一對男女無視身旁有船員工作、附近有其他遊艇停靠，在遊艇甲板上忘我「船震」……

媒體報道，事發於哥倫比亞旅遊城市卡塔赫納(Cartagena)附近的喬隆島(Cholón)水域，從目擊者在另一遊艇上拍攝的片段可見，一對男女在遊艇甲板上做「愛情動作戲」，身體交纏、劇烈郁動，無視身旁有一名船員，船員也若無其事，自顧自地工作。

警方：遊艇上所有人都要負責

卡塔赫納警方表示，已對事件展開調查，強調除了片中男女，遊艇上的所有人也須負責。