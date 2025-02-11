男子一個月吃900隻蛋 身體變化竟然係咁

一名居於日本的外籍YouTube，挑戰一個月吃900隻蛋，再配合運動，看看身體肌肉及膽固醇等有何變化。
Joseph Everett定下每天吃30隻蛋的目標，據報是想測試健身人士所說，指這食法跟冒險注射類固醇對增肌的效果一樣。
Everett的蛋食譜包括蛋白奄列及生蛋黃奶昔等，並配以白飯、一份牛肉、少量乳酪、一些水果及蜜糖等，亦會間中吃一條蛋白棒。他估計每天進食3,300至3,700卡路里，高於正常男士每天所需的2,500卡。
他表示，30隻蛋可提供190克蛋白質，以及維他命A、B及D等；但據他理解，30隻蛋含有的膽固醇是每日上限的2,100%，同時亦有45克的飽和脂肪。
肌肉量增6kg 負重量增20kg「壞膽固醇」無明顯上升
據報Everett一向有健身習慣，但並非狂舉重的大隻佬，做負重練習只是其keep fit的一部分。
他表示狂吃蛋9天後，感到精神更加專注，做gym時更有力量，而且精力充沛——性慾亦更高，他認為是因為身體的睪固酮水平飆升所致。
30天後，Everett的肌肉量增加了6kg，而做gym「舉鐵」的負重量則增加了20kg。驗血結果顯示，其體內的「壞膽固醇」並無明顯上升，反而「好膽固醇」則有增加；而會增加中風和心臟病風險的「三酸甘油酯」亦下降。此外，據報他在此期間亦因連續多日食30隻生雞蛋而便秘，後來把蛋白煮熟來吃才緩解。