男子一個月吃900隻蛋 身體變化竟然係咁

一名居於日本的外籍YouTube，挑戰一個月吃900隻蛋，再配合運動，看看身體肌肉及膽固醇等有何變化。

Joseph Everett定下每天吃30隻蛋的目標，據報是想測試健身人士所說，指這食法跟冒險注射類固醇對增肌的效果一樣。

Everett的蛋食譜包括蛋白奄列及生蛋黃奶昔等，並配以白飯、一份牛肉、少量乳酪、一些水果及蜜糖等，亦會間中吃一條蛋白棒。他估計每天進食3,300至3,700卡路里，高於正常男士每天所需的2,500卡。

他表示，30隻蛋可提供190克蛋白質，以及維他命A、B及D等；但據他理解，30隻蛋含有的膽固醇是每日上限的2,100%，同時亦有45克的飽和脂肪。