男子二手店39元買碟　竟是乾隆時期瓷器至少值3.1萬

美國一名男子去年在芝加哥附近的埃文斯頓(Evanston)一間二手商店閒逛期間，發現了一個十分特別的中國瓷器，他用了4.99美元(約39港元)買下，其後將照片發到多間拍賣行進行鑑定，結果得悉這個盤子竟然是中國清朝乾隆時期的產物，目前市值至少4,000美元(約3.1萬港元)。

綜合報道，經營地毯清潔的男子John Carcerano，同時也有從事逾35年的古董買賣。John於2024年10月，在埃文斯頓一間二手商店裡，看到一個碟子，John說，當時這個盤子被壓在一個現代制盤子的下面，可能因此無人問津，自己卻被它吸引。他即場使用Google Lens進行搜尋，發現有一隻跟它完全相同的碟子曾以4,400美元售出，他意識到自己「執到寶」，立即買下這個碟子。