男子二手店39元買碟　竟是乾隆時期瓷器至少值3.1萬

美國一名男子去年在芝加哥附近的埃文斯頓(Evanston)一間二手商店閒逛期間，發現了一個十分特別的中國瓷器，他用了4.99美元(約39港元)買下，其後將照片發到多間拍賣行進行鑑定，結果得悉這個盤子竟然是中國清朝乾隆時期的產物，目前市值至少4,000美元(約3.1萬港元)。
綜合報道，經營地毯清潔的男子John Carcerano，同時也有從事逾35年的古董買賣。John於2024年10月，在埃文斯頓一間二手商店裡，看到一個碟子，John說，當時這個盤子被壓在一個現代制盤子的下面，可能因此無人問津，自己卻被它吸引。他即場使用Google Lens進行搜尋，發現有一隻跟它完全相同的碟子曾以4,400美元售出，他意識到自己「執到寶」，立即買下這個碟子。
買家計劃將碟子送到紐約蘇富比拍賣
蘇富比的專家在回信中表示，這個有著中國外銷紋章的斜角長方形瓷盤，屬於清朝乾隆時期產品，製造時間約在1755年，盤子長14英寸（約35.56公分），估價介乎於4,000至6,000美元之間(約3.1萬至4.6萬港元)。John目前計畫將這個碟子送往紐約蘇富比進行拍賣。John提到，過去他多次前往位於芝加哥北郊富裕區的二手商店尋寶，因為他認為該區域能發現有價值商品的機率較高，他又分享尋寶經驗指，要在商品被放到架上之前就下手，如果等到上架才買，這時候好東西通常就被買光了。