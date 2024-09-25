男子做實驗一個月食逾700隻雞蛋 解膽固醇之謎（有片）

雞蛋曾經被指進食過多，蛋黃會增加體內膽固醇，但健康界近年稱之為超級食物，蛋白連蛋黃食對身體十分有益。美國哈佛大學一名博士學生為解開食蛋影響膽固醇水平的謎題，一個月內進食了720隻雞蛋，發現體內膽固醇水平下降了！至今已吸引逾17萬人次觀看有關短片。
超級食物雞蛋｜一天食24隻雞蛋 壞膽固醇無升反跌
Nick Norwitz平均每天食24隻雞蛋，體內低密度脂蛋白(low-density lipoprotein,LDL)，即簡稱壞膽固醇，下降了18%。LDL被視為壞膽固醇，因它可在血管內積聚斑塊，增加心臟病和中風的風險。高密度脂蛋白膽固醇(high-density lipoprotein,HDL)則為好膽固醇，協助移除血液中過量的的膽固醇，並轉移至肝臟並排出體外。過去數十年有專家指進食過量雞蛋或導致壞膽固醇水平上升。雞蛋被指每隻含有約186毫克膽固醇，紅肉和貝殼類水產也被指含高膽固醇。
超級食物雞蛋｜配合「生果餐」 未知有否做運動
在英國牛津大學已獲人類大腦新陳代謝博士學位的Norwitz稱，實驗假設一個月食720隻雞蛋，共有133,200毫克膽固醇，他吸收的膽固醇超過正常5倍，但膽固醇並未上升，尤其是壞膽固醇。但他並未提及除了雞蛋，日常飲食情況，也不知他有沒有做運動。Norwitz只表示，在實驗開始兩星期後，他開始每天進食60克碳水化合物食品，集中進食香蕉、藍莓和雪藏車厘子，有時蘸夏威夷果仁醬進食。60克碳水化合物相等於每天食兩條香蕉，或21安士藍莓。他解釋，低碳水化合物飲食會導致壞膽固醇水平上升，因身體燃燒脂肪代替碳水化合物產生能量，相反吸收較多碳水化合物，壞膽固醇會下降，因人體從碳水化合物取得能量。
對於食雞蛋沒有提高膽固醇水平，有科學家解釋，在腸道內，膽固醇黏合腸細胞的受體，並促進釋放一種抑制肝臟的荷爾蒙合成，稱為腸抑脂素。它經由血液傳送到肝藏，然後黏合稱為GPR146的受體，該受體向肝臟發出訊息減少製造壞膽固醇，以維持體內膽固醇水平。人體內的膽固醇主要由肝臟製造，約佔七至八成，來自膳食僅佔兩至三成。