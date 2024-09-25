男子做實驗一個月食逾700隻雞蛋 解膽固醇之謎（有片）

雞蛋曾經被指進食過多，蛋黃會增加體內膽固醇，但健康界近年稱之為超級食物，蛋白連蛋黃食對身體十分有益。美國哈佛大學一名博士學生為解開食蛋影響膽固醇水平的謎題，一個月內進食了720隻雞蛋，發現體內膽固醇水平下降了！至今已吸引逾17萬人次觀看有關短片。

超級食物雞蛋｜一天食24隻雞蛋 壞膽固醇無升反跌

Nick Norwitz平均每天食24隻雞蛋，體內低密度脂蛋白(low-density lipoprotein,LDL)，即簡稱壞膽固醇，下降了18%。LDL被視為壞膽固醇，因它可在血管內積聚斑塊，增加心臟病和中風的風險。高密度脂蛋白膽固醇(high-density lipoprotein,HDL)則為好膽固醇，協助移除血液中過量的的膽固醇，並轉移至肝臟並排出體外。過去數十年有專家指進食過量雞蛋或導致壞膽固醇水平上升。雞蛋被指每隻含有約186毫克膽固醇，紅肉和貝殼類水產也被指含高膽固醇。