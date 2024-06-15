男子停止呼吸20分鐘　救護車上突清醒赤腳落車狂奔3公里回家

記者彭巧蓁／綜合報導
死而復生？泰國一名男子幾杯黃湯下肚後，在洗澡時突然昏倒，失去生命跡象約20分鐘。沒想到就在醫護人員一邊搶救一邊送院的過程中，男子突然清醒，還跳落車狂奔3公里回家。
據《光明日報》報道，59歲的男子普魯昂(Prueang Enmak)本月9日喝了幾杯啤酒後去洗澡，沒想到竟在浴室裡昏倒。家人立即報警求救，救護人員抵達時，發現他的家人正在試圖為他進行心肺復甦。然而當時普魯昂已經停止呼吸心跳長達20分鐘的時間，醫護人員抱著一線希望，將他抬上救護車準備前往醫院搶救。詎料，半路上普魯昂突然清醒過來，並且就像是個沒事人一般，扯掉手上的點滴，吵著要回家。據悉普魯昂當時似乎很困惑，並拒絕與救護車上的醫護人員溝通。最後還赤著腳一路狂奔3公里回家，沿途上還拿起木棍攻擊試圖阻止他的醫護人員，精力飽滿。
事後，普魯昂在接受當地媒體採訪時表示，那天回家的路讓他「精疲力盡」，他不知道自己能跑那麼遠。他說他唯一的想法就是回家，而不是去醫院。泰國醫務人員尚未就這起不尋常的事件提供任何進一步的最新消息，普魯昂的病情和隨後的康復情況仍然是個謎。據他的妻子說，這並不是普魯昂第一次「死而復生」。5年前，他們參加泰國傳統舞蹈活動時，普魯昂也曾停止呼吸，不過她說表演結束後不久他就康復了。
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