男子停止呼吸20分鐘　救護車上突清醒赤腳落車狂奔3公里回家

據《光明日報》報導，59歲的男子普魯昂（Prueang Enmak）本月9日喝了幾杯啤酒後去洗澡，沒想到竟在浴室裡昏倒。家人立刻向119求救，救護人員抵達這對夫婦位於泰國素林的家時，發現他的家人正在試圖搶救他，並嘗試對他進行心肺復甦。

記者彭巧蓁／綜合報導

死而復生？泰國一名男子幾杯黃湯下肚後，在洗澡時突然昏倒，失去生命跡象約20分鐘。沒想到就在醫護人員一邊搶救一邊送院的過程中，男子突然清醒，還跳落車狂奔3公里回家。

據《光明日報》報道，59歲的男子普魯昂(Prueang Enmak)本月9日喝了幾杯啤酒後去洗澡，沒想到竟在浴室裡昏倒。家人立即報警求救，救護人員抵達時，發現他的家人正在試圖為他進行心肺復甦。然而當時普魯昂已經停止呼吸心跳長達20分鐘的時間，醫護人員抱著一線希望，將他抬上救護車準備前往醫院搶救。詎料，半路上普魯昂突然清醒過來，並且就像是個沒事人一般，扯掉手上的點滴，吵著要回家。據悉普魯昂當時似乎很困惑，並拒絕與救護車上的醫護人員溝通。最後還赤著腳一路狂奔3公里回家，沿途上還拿起木棍攻擊試圖阻止他的醫護人員，精力飽滿。