男子北海道機場寄艙後 行李太重被廣播叫回 地勤一打開即笑翻

一名男子在日本北海道機場準備出境時遇到「奇事」，他如常把行李寄艙後，之後突然聽到機場廣播，要他立即返回櫃枱，令他大吃一驚。

行李重達42公斤 共有72罐500ml北海道限定啤酒

結果事主在多名地勤圍觀下，打開行李箱。正常猜測可能是事主帶了違禁品，但行李一打開，裡面竟然全是北海道限定的「札幌經典」(Sapporo Classic)啤酒，令一眾地勤失笑！行李箱內載了合共72罐500毫升的啤酒，令行李重達42公斤。

地勤人員之後要求事主把部分啤酒移到另一個袋內，以免行李太重，弄傷搬運人員。事主表示，幸好他當日提早到達機場，才沒有因事件令航班延誤。據報地勤透露過去也曾遇過有人把啤酒裝滿半個小型行李箱，但未見過「塞爆大喼」的人。網民對事主的經歷議論紛紛，有人說以為他走私而被截回，也有人好奇該款啤酒是否真的那麼好喝，令事主瘋狂。