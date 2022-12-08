男子受困冰天雪地無手機訊號 iPhone衛星緊急SOS功能救一命

蘋果iPhone14系列加入了SOS功能，包括「車禍偵測」(Crash Detection)及「透過衛星傳送的緊急求助SOS」(Emergency SOS via satellite)，其中後者能夠在行動網路或Wi-Fi覆蓋範圍之外，傳送訊息給緊急服務單位，而這功能近日在美國成功救人一命。
美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述阿拉斯加公共安全部門(ADPS)稱，一名男子上周四(1日)在該州西北部小城諾爾維克(Noorvik)駕雪地電單車前往約67公里外的科策布市(Kotzebue)，但在中途受困於冰天雪地中。據報現場處於僻遠位置，沒有網絡訊號，幸男子醒目，利用iPhone14的「透過衛星傳送的緊急求助SOS」求救。
iPhone SOS功能｜救援人員讚嘆定位準繩度
當地政府部門報接報後，派出搜救人員聯同地方志願人士，與蘋果緊急應變中心協調救人，根據蘋果提供的GPS定位，成功找到男事主，他並無受傷，獲順利送往科策布市。蘋果消息網MacRumors稱，「透過衛星傳送的緊急求助SOS」的位置準繩度及資料完整性，令救援人員讚嘆。此外，蘋果官方稱該服務可能會在超過緯度62度地區失效，但男事主當時位處接近緯度69度地區，系統仍然有效運作。
iPhone SOS功能｜目前限美加使用 將擴展至歐洲4國
「透過衛星傳送的緊急求助SOS」隨著購買iPhone14可免費使用兩年。根據蘋果官網資料，該服務目前只在美國(包括波多黎各及美屬處女島、但不包括關島及美屬薩摩亞)及加拿大提供，國際旅客在美加境內亦可使用，「惟手機在中國大陸、香港或澳門購買的旅客除外」。官網並稱，在中港澳購買的iPhone型號「不提供『透過衛星傳送的緊急求助SOS』功能」。蘋果上月宣布，該服務稍後會擴展至英國、法國、德國及愛爾蘭等地。