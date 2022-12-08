男子受困冰天雪地無手機訊號 iPhone衛星緊急SOS功能救一命

蘋果iPhone14系列加入了SOS功能，包括「車禍偵測」(Crash Detection)及「透過衛星傳送的緊急求助SOS」(Emergency SOS via satellite)，其中後者能夠在行動網路或Wi-Fi覆蓋範圍之外，傳送訊息給緊急服務單位，而這功能近日在美國成功救人一命。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)引述阿拉斯加公共安全部門(ADPS)稱，一名男子上周四(1日)在該州西北部小城諾爾維克(Noorvik)駕雪地電單車前往約67公里外的科策布市(Kotzebue)，但在中途受困於冰天雪地中。據報現場處於僻遠位置，沒有網絡訊號，幸男子醒目，利用iPhone14的「透過衛星傳送的緊急求助SOS」求救。