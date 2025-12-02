男子因階級遭榮譽處決　女友抱屍下嫁痛哭「我還是他的人」(有片)

男子因階級遭榮譽處決，女友抱屍下嫁痛哭「我還是他的人」。(X)

印度一名25歲男子與21歲女友相戀多年，然而兩人在種姓制度中屬於不同階級，當二人提出計劃結婚後，引起女方家人極度不滿，更慘遭女友父親和兄弟殺害，女友悲痛欲絕下到男友的喪禮上，抱著男友的遺體舉行婚禮，堅定地表示「我還是他的人」，並要求將行兇的家人處以絞刑。

綜合報道，男子Saksham Tate與女子Aanchal Mamidwar及其哥哥Himesh原本是朋友，由於階級差異，Saksham Tate與Aanchal偷偷相戀3年，直至早前，Aanchal向家人透露希望嫁給Saksham Tate，令父親Gajanan和兄弟極度憤怒，更可怕的，是父親於上周四(11月27日)，帶同她的2個哥哥，以及另外2人，一行5人找來Saksham Tate，開槍射傷他後，用磚塊砸殺他，5人被捕時聲稱是「榮譽殺人」。