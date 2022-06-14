男子在未婚妻墓前放花　竟被罰款及緩刑

一名男子在未婚妻去年1月車禍離世後，多次在未婚妻的墓前放花，但他今年初突然被警方逮捕，沒想到警方其實是應未婚妻的父親要求，以亂拋垃圾罪名逮捕他，他之後被判支付罰款，以及30天的緩刑。

綜合報道，阿拉巴馬州一名32歲男子Winchester Hagans，與未婚妻Hannah Ford相識於2019年，並於2020年12月5日訂婚，可惜好景不常，去年1月16日，就在他們外出挑選婚宴場地後，Hannah Ford在開車回家途中不幸遇上車禍身亡，年僅27歲。 Winchester Hagans深知道Hannah Ford不喜歡花束，只喜歡鮮花，因此特別訂製花床，並配上兩人的訂婚照片當作裝飾，擺在漢娜的墳墓前想作為紀念，不料花床卻不知被誰移走，他只好再訂、再送，重複多次，直至今年1月，Winchester Hagans就在再送花床途中被警方攔截，詎料，是Hannah Ford的父親以亂拋垃圾為由，向警方要求拘捕。

Hannah Ford去年在開車回家途中不幸遇上車禍身亡，年僅27歲。(IG)

未來外父向來不贊成二人關係 報道指出，Hannah Ford的父親從去年5月以來陸續看到10個花床被放在漢娜的墓前，有些被他丟棄，有些則送回給Winchester Hagans，亦曾請一個朋友轉告Winchester Hagans，不要再放置任何花床。不過Winchester Hagans稱，Hannah Ford的父親向來都不贊成兩人的關係。