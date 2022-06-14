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2022-06-14 16:16:00

男子在未婚妻墓前放花　竟被罰款及緩刑

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一名男子在未婚妻去年1月車禍離世後，多次在未婚妻的墓前放花，但他今年初突然被警方逮捕，沒想到警方其實是應未婚妻的父親要求，以亂拋垃圾罪名逮捕他，他之後被判支付罰款，以及30天的緩刑。

未婚妻墓前放花，竟被罰款及緩刑。(IG)

未婚妻墓前放花，竟被罰款及緩刑。(IG)

綜合報道，阿拉巴馬州一名32歲男子Winchester Hagans，與未婚妻Hannah Ford相識於2019年，並於2020125日訂婚，可惜好景不常，去年116日，就在他們外出挑選婚宴場地後Hannah Ford在開車回家途中不幸遇上車禍身亡，年僅27歲。

Winchester Hagans深知道Hannah Ford不喜歡花束，只喜歡鮮花，因此特別訂製花床，並配上兩人的訂婚照片當作裝飾，擺在漢娜的墳墓前想作為紀念，不料花床卻不知被誰移走，他只好再訂、再送，重複多次，直至今年1月，Winchester Hagans就在再送花床途中被警方攔截，詎料，是Hannah Ford的父親以亂拋垃圾為由，向警方要求拘捕。

Hannah Ford去年在開車回家途中不幸遇上車禍身亡，年僅27歲。(IG)

Hannah Ford去年在開車回家途中不幸遇上車禍身亡，年僅27歲。(IG)

未來外父向來不贊成二人關係

報道指出，Hannah Ford的父親從去年5月以來陸續看到10個花床被放在漢娜的墓前，有些被他丟棄，有些則送回給Winchester Hagans，亦曾請一個朋友轉告Winchester Hagans，不要再放置任何花床。不過Winchester Hagans稱，Hannah Ford的父親向來都不贊成兩人的關係。

Winchester Hagans與未婚妻Hannah Ford相識於2019年，於2020年12月5日訂婚。(IG) Winchester Hagans與未婚妻Hannah Ford相識於2019年，於2020年12月5日訂婚。(IG) Winchester Hagans與未婚妻Hannah Ford相識於2019年，於2020年12月5日訂婚。(IG) Winchester Hagans深知道Hannah Ford不喜歡花束，只喜歡鮮花，因此特別訂製花床。(IG) Winchester Hagans深知道Hannah Ford不喜歡花束，只喜歡鮮花，因此特別訂製花床。(IG) Winchester Hagans深知道Hannah Ford不喜歡花束，只喜歡鮮花，因此特別訂製花床。(IG) Hannah Ford的父母。(網上圖片)

未婚夫仍希望在未婚妻墓前放花

報道提到，該墓地為市政府所有，依法律規定，在墳墓上禁止放置長凳、骨灰盒、盒子或是類似物品，故法庭以亂拋垃圾罪名控告Winchester HagansWinchester Hagans的辯護律師指，塞滿鮮花的箱子並非亂丟垃圾，但法官以「箱子並非自然產生的物品」，因此上周四判Winchester Hagans罪成，要繳付約300美元罰款及法庭費用，以及30天的緩刑，前提則是Winchester Hagans不得再於墳前放花。Winchester Hagans對此則表示，還是會定期去Hannah Ford的墓前看她，並稱「我只是希望能夠在她的墓前放花」，因此決定上訴。

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