熱門搜尋:
父親節2024 歐洲國家盃 七一優惠 NOVO LAND 垃圾徵費 機票優惠 多啦A夢 禮貌運動 九龍城寨之圍城 THE HADDON 日圓匯率走勢 劉俊謙 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-06-13 15:32:00

男子帶充氣公仔到高級餐廳餵食　侍應拍片分享遭炒魷(有片)

分享：
男子帶充氣公仔到高級餐廳餵食，侍應拍片分享遭炒魷。(X)

男子帶充氣公仔到高級餐廳餵食，侍應拍片分享遭炒魷。(X)

美國北卡羅來納州夏洛特市一家高級餐廳的女侍應因在工作期間，拍下並發布一段顧客與真人般高的充氣娃娃共晉晚餐的影片，而遭餐廳解僱。但這段影片卻引起網民熱烈關注的影片，自上月27日在TikTok發布以來，已獲得逾200萬次觀看。

綜合報道，Tara Bjork是當地高級餐廳RH Rooftop Restaurant的侍應，她早前當值期間，拍下顧客Henry Herrera在帶同充氣娃娃共晉晚餐的奇特場面，塔拉在影片中也先表示：「好吧，我知道工作時不應該拍TikTok，但這值得被拍下」隨後才把鏡頭轉向Henry與充氣娃娃。Henry不僅為充氣娃娃點餐和飲品，甚至細心地向充氣娃娃餵食葡萄，有趣畫面不禁令旁人側目。Henry其後無奈透露，他帶充氣娃娃外出是因為他跟朋友玩電子遊戲輸賭不幸輸了，只好願賭服輸，至於這個懲罰，其實是他自己的點子。

Ad Block
侍應拍下顧客Henry Herrera在帶同充氣娃娃共晉晚餐的奇特場面。(X) 侍應：要是影片無人看，或是影片爆紅而被炒。(X)

侍應：要是影片無人看 或是影片爆紅而被炒

由於影片在網上瘋傳，消息很快傳回Tara工作的餐廳，Tara亦因此被解僱，她向網民坦言：「我知道會有2個可能性，要不就是沒人看，我也沒事；要不就是影片爆紅，我就會被炒魷魚」，Tara沒有詳述被解僱的原因，但她表示：「已經準備好迎接新機會，所以這不太令我驚訝，謝天謝地。」

至於影片的主角Henry對於被Tara拍攝並上載分享表示並不介意，因為他早已預料會引起關注，他亦指會將自己與充氣娃娃的dating分享上網，作為賭輸後苦中作樂。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受