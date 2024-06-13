男子帶充氣公仔到高級餐廳餵食　侍應拍片分享遭炒魷(有片)

美國北卡羅來納州夏洛特市一家高級餐廳的女侍應因在工作期間，拍下並發布一段顧客與真人般高的充氣娃娃共晉晚餐的影片，而遭餐廳解僱。但這段影片卻引起網民熱烈關注的影片，自上月27日在TikTok發布以來，已獲得逾200萬次觀看。
綜合報道，Tara Bjork是當地高級餐廳RH Rooftop Restaurant的侍應，她早前當值期間，拍下顧客Henry Herrera在帶同充氣娃娃共晉晚餐的奇特場面，塔拉在影片中也先表示：「好吧，我知道工作時不應該拍TikTok，但這值得被拍下」隨後才把鏡頭轉向Henry與充氣娃娃。Henry不僅為充氣娃娃點餐和飲品，甚至細心地向充氣娃娃餵食葡萄，有趣畫面不禁令旁人側目。Henry其後無奈透露，他帶充氣娃娃外出是因為他跟朋友玩電子遊戲輸賭不幸輸了，只好願賭服輸，至於這個懲罰，其實是他自己的點子。
侍應：要是影片無人看 或是影片爆紅而被炒
由於影片在網上瘋傳，消息很快傳回Tara工作的餐廳，Tara亦因此被解僱，她向網民坦言：「我知道會有2個可能性，要不就是沒人看，我也沒事；要不就是影片爆紅，我就會被炒魷魚」，Tara沒有詳述被解僱的原因，但她表示：「已經準備好迎接新機會，所以這不太令我驚訝，謝天謝地。」
至於影片的主角Henry對於被Tara拍攝並上載分享表示並不介意，因為他早已預料會引起關注，他亦指會將自己與充氣娃娃的dating分享上網，作為賭輸後苦中作樂。
Charlotte waitress is fired from her job at an upscale restaurant after filming a man who is on a “𝐝𝐚𝐭𝐞” with a blow-up doll.— RedWave Press (@RedWave_Press) June 12, 2024
At one point the man was seen feeding grapes to the doll at Restoration Hardware’s RH Rooftop Restaurant.
The server, Tara Bjork, acknowledged in… pic.twitter.com/js8pdUGLtf