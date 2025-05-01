男子度蜜月後自殺亡 妻心碎 之後竟收到亡夫「最後的情人節花束」

美國北卡羅來納州一名新娘伊莎貝(Isabel Coles)經歷了最殘酷的人生轉折。去年9月，她與28歲的軍人丈夫科爾斯(Christopher Coles)剛結束「完美蜜月」，沒料回家後隔天，丈夫即帶槍走進森林自殺身亡。更令她心碎不已的是，伊莎貝數月後竟收到丈夫生前預訂的情人節花束，這份「來自天堂的禮物」令她在社交媒體分享的影片，獲得近4,000萬次瀏覽，也引發大眾對心理及精神健康的重視。

伊莎貝及丈夫在交友軟件認識，交往一年半後，二人於2024年9月結婚。作為音樂愛好者，他們決定在新澤西州阿斯伯里公園(Asbury Park)的海濱音樂節「Sea.Hear.Now」度蜜月。伊莎貝憶述，「音樂是我們關係的重要部分，這是最完美的慶祝方式」。