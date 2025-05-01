男子度蜜月後自殺亡 妻心碎 之後竟收到亡夫「最後的情人節花束」

美國北卡羅來納州一名新娘伊莎貝(Isabel Coles)經歷了最殘酷的人生轉折。去年9月，她與28歲的軍人丈夫科爾斯(Christopher Coles)剛結束「完美蜜月」，沒料回家後隔天，丈夫即帶槍走進森林自殺身亡。更令她心碎不已的是，伊莎貝數月後竟收到丈夫生前預訂的情人節花束，這份「來自天堂的禮物」令她在社交媒體分享的影片，獲得近4,000萬次瀏覽，也引發大眾對心理及精神健康的重視。
伊莎貝及丈夫在交友軟件認識，交往一年半後，二人於2024年9月結婚。作為音樂愛好者，他們決定在新澤西州阿斯伯里公園(Asbury Park)的海濱音樂節「Sea.Hear.Now」度蜜月。伊莎貝憶述，「音樂是我們關係的重要部分，這是最完美的慶祝方式」。
然而，科爾斯在回家後開始表現異常，包括整夜未眠整理婚宴賓客資料，卻拒絕透露心事。
摺衣服途中 突拿槍步往森林自盡
悲劇發生在蜜月結束後的早上。當時科爾斯本來還在摺衣服，但未幾突然拿著手槍出門走向森林，伊莎貝試圖阻止不果。最終他在二人本來計劃好的正式婚禮(2025年5月)舉行前6個月離世。
伊莎貝在今年情人節，收到一束令她「徹底崩潰」的鮮花——原來科爾斯生前就預訂了這份禮物，作為自己10月要當兵時無法陪伴妻子的禮物，但花送到了，他卻已不在人世。
妻自責︰我一直在想是否有任何徵兆呢？
伊莎貝近日決定參加2025年芝加哥馬拉松，為美國自殺防治基金會籌款，「沒人相信一個聰明、英俊、成功的男人會突然結束生命」。伊莎貝痛苦地表示，「有些人指責我分享這個故事，甚至將他的死歸咎於我」，「但我知道我們非常幸福，他顯然在與無人知曉的心魔搏鬥」，但她亦有自責，「他非常成功、積極進取，回顧過往，我一直在想『是否有任何(自殺)徵兆呢？』」令人不勝唏噓。