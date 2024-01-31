熱門搜尋:
盛勁為 美斯訪香港 23條立法 農曆新年2024 垃圾徵費 Twins演唱會2024 機管局債券 MIRROR演唱會2024 流感 深圳Costco 狀王之王 姜濤 薈鳴 山姆超市 恒生指數 日圓匯率 御半山 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 炎明熹 食譜 減肥
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-01-31 12:09:00

男子持46年前迪士尼門票成功入園　網民：票值已升三倍(有片)

分享：
男子持46年前迪士尼門票成功入園，網民：票值已升三倍。(YouTube)

男子持46年前迪士尼門票成功入園，網民：票值已升三倍。(YouTube)

美國一名男子在家裡找到一張46年前、未曾使用過的迪士尼樂園門票，他亦發現門票沒有列出有效期限，因此帶著這張將近半世紀前的門票，走到佛州奧蘭多的迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園，詎料順利成功入場。有網民換算票值，發現已經升逾三倍，驚嘆漲幅相當驚人。

綜合報道，這名男子日前在家中找到一張由位於奧蘭多迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園在46年前發行的門票，男子表示，這張門票在他出生前就已經被放到舖滿灰塵，門票的外觀看起來像一本冊子，他原先以為只是個古老的紀念品，但經仔細察看，發現門票未曾使用，上方亦沒有標註使用期限，令他好奇這張門票是否還能使用，因此前往佛州奧蘭多迪士尼樂園嘗試能不能入場。

門票的外觀看起來像一本冊子，他原先以為只是個古老的紀念品。(YouTube) 經仔細察看，發現門票未曾使用，上方亦沒有標註使用期限，令他好奇這張門票是否還能使用。(YouTube) 男子將票遞給售票員後，對方在票上蓋「作廢」的戳章並離去，讓他一度以為要失敗。(YouTube) 售票員拿出另一張黃色門票給他，並告訴他可以入園。(YouTube) 男子成功入園。(YouTube)

網民：這張門票本身應該更值錢

到了售票口，男子將票遞給售票員後，對方卻在票上蓋「作廢」的戳章並離去，讓他一度以為要失敗，但售票員卻拿出另一張黃色門票給他，並告訴他可以入園，令他隨即興奮喊道：「不敢相信真的能成功！」不過，他同時發現，這張門票當年是以8美元(折合約62.5港元)買入，約等於現在的40美元(折合約312港元)，當天出售的10歲以上遊客的門票卻要164美元(折合約1,282港元)，才覺漲幅相當驚人。許多網民對仍可以這張古老門票入園感到驚訝，亦有人認就票值增幅感到驚訝：「這個漲價幅度真的太瘋狂了」，但有網友指出，現時迪士尼樂園的面積已經是50年前的三倍多，這樣比較價值毫無意義。亦有人認為：「這張門票本身應該更值錢」。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受