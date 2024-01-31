男子持46年前迪士尼門票成功入園　網民：票值已升三倍(有片)

美國一名男子在家裡找到一張46年前、未曾使用過的迪士尼樂園門票，他亦發現門票沒有列出有效期限，因此帶著這張將近半世紀前的門票，走到佛州奧蘭多的迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園，詎料順利成功入場。有網民換算票值，發現已經升逾三倍，驚嘆漲幅相當驚人。
綜合報道，這名男子日前在家中找到一張由位於奧蘭多迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園在46年前發行的門票，男子表示，這張門票在他出生前就已經被放到舖滿灰塵，門票的外觀看起來像一本冊子，他原先以為只是個古老的紀念品，但經仔細察看，發現門票未曾使用，上方亦沒有標註使用期限，令他好奇這張門票是否還能使用，因此前往佛州奧蘭多迪士尼樂園嘗試能不能入場。
網民：這張門票本身應該更值錢
到了售票口，男子將票遞給售票員後，對方卻在票上蓋「作廢」的戳章並離去，讓他一度以為要失敗，但售票員卻拿出另一張黃色門票給他，並告訴他可以入園，令他隨即興奮喊道：「不敢相信真的能成功！」不過，他同時發現，這張門票當年是以8美元(折合約62.5港元)買入，約等於現在的40美元(折合約312港元)，當天出售的10歲以上遊客的門票卻要164美元(折合約1,282港元)，才覺漲幅相當驚人。許多網民對仍可以這張古老門票入園感到驚訝，亦有人認就票值增幅感到驚訝：「這個漲價幅度真的太瘋狂了」，但有網友指出，現時迪士尼樂園的面積已經是50年前的三倍多，這樣比較價值毫無意義。亦有人認為：「這張門票本身應該更值錢」。