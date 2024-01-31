男子持46年前迪士尼門票成功入園　網民：票值已升三倍(有片)

美國一名男子在家裡找到一張46年前、未曾使用過的迪士尼樂園門票，他亦發現門票沒有列出有效期限，因此帶著這張將近半世紀前的門票，走到佛州奧蘭多的迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園，詎料順利成功入場。有網民換算票值，發現已經升逾三倍，驚嘆漲幅相當驚人。

綜合報道，這名男子日前在家中找到一張由位於奧蘭多迪士尼魔幻王國(Disney's Magic Kingdom)樂園在46年前發行的門票，男子表示，這張門票在他出生前就已經被放到舖滿灰塵，門票的外觀看起來像一本冊子，他原先以為只是個古老的紀念品，但經仔細察看，發現門票未曾使用，上方亦沒有標註使用期限，令他好奇這張門票是否還能使用，因此前往佛州奧蘭多迪士尼樂園嘗試能不能入場。