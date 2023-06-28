男子挑戰日內飲勻酒吧21款雞尾酒　12杯後倒地身亡

英國一名53歲的男子提摩西（Timothy Southern）與家人前往加勒比海國家牙買加度假時，參加了別人的慶生活動，挑戰喝下酒吧菜單上共21種雞尾酒，沒想到喝了12杯後便嚴重不適，隨後被家人發現在房間內窒息並失去意識，經搶救後不治身亡，法醫驗屍後判定死因跟他過度飲酒有關。

挑戰午夜前喝21種雞尾酒

英國《獨立電視台》報道，提摩西當天上午一直在狂喝啤酒和白蘭地，後來遇到2名加拿大女遊客，對方表示正在進行一項挑戰，作為慶生活動的一部份，要在午夜前把酒吧菜單上21種雞尾酒全喝過一輪。提摩西聽完，也決定加入挑戰行列，但他喝完12杯雞尾酒後，便因身體不適返回房內，隨後被家人發現他窒息並仰躺在地上。家屬表示，「他仰躺著喘不過氣…發出咕嚕咕嚕的聲音。他一被擺到接受心肺復甦的姿勢就吐了。我一直大叫他的名字，但他沒有回應」。

一名牙買加首都京斯敦（Kingston）病理學家研判，提摩西死因為「酒精攝入引起的急性腸胃炎」，而提摩西的家鄉英國斯塔福郡（Staffordshire）法醫賽拉諾（Emma Serrano）裁定，他的死亡與酒精相關。不過尚不清楚，死者把12杯雞尾酒喝掉的速度有多快。此外，家屬也對飯店的緊急應對措施感到憤怒與不滿，批評飯店醫療團隊欠缺準備與培訓，還指控一名護士沒有主動接手急救，甚至需要他人提醒，才開始實施心肺復甦術。提摩西的家人憤怒表示，若這名醫護人員當時有積極為他進行搶救，也許提摩西還能撿回一命。

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