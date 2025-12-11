男子搭車搶位坐爭輸爆衝突　竟將對方刺死(有片)

乘搭公共交通工具為爭位口角時有聽聞，哥倫比亞近日卻發生一宗，為爭坐位而發生的命案，據指，兩名男子為爭座位而爆衝突，詎料其中一人竟掏出利器，狠刺對方，受害人隨後落車求救，可惜送院後證實不治。
綜合報道，事發於上周六(6日)，當時43歲名男子Luis Gabriel Rodríguez Pulido乘搭巴士期間，因座位問題與另一名男子發生衝突，Luis爭贏並坐在座位上，詎料對方怒不可遏，竟然掏出利器襲擊Luis，在其腹部連刺多刀。
疑犯事後被捕 正被羈押候審
網上影片顯示，疑兇在事後在車站徘徊了一會；另一片段見Luis負傷離開車廂，他痛得彎著腰、掩著腹部走到車站求救，其他乘客發現後上前查看情況。乘客將Luis送院搶救，惜最終在幾小時後證實重傷不治。警方之後循線拘捕疑犯，並檢獲懷疑兇器，但警方未公布疑犯身分，只表示目前疑犯已被羈押候審。
Este fin de semana se registró un caso de intolerancia dentro de un bus del MÍO. Un hombre resultó lesionado con un elemento cortopunzante y fue trasladado de inmediato al hospital Primitivo Iglesias, donde posteriormente perdió la vida. 🚌⚠️🚔— Entérate Cali - Noticias Cali (@EnterateCali) December 9, 2025
