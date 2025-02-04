男子擲斧頭命中56米外目標　打破健力士世界紀錄(有片)

土耳其一名男子投擲斧頭擊中56米外的目標，比奧運游泳池的長度50米還長。打破健力士世界紀錄。健力士世界紀錄網站上周三(1月29日)報道，土耳其男子Osman Gürcü以擲出的斧頭成功擊中56米外的目標，超越先前由美國男子Jesse Rood所締造的斧頭投擲最遠距離世界紀錄43.58米，成為新的世界紀錄保持人。
綜合報道，現年43歲、擔任私人保安的Gürcü表示：「打破紀錄是一種難以置信的感覺，因為距離很遠，你必須能夠走得很遠，斧頭必須固定在目標板上。」他說，他在練實習時擊中目標板很多次，但斧頭沒有固定住，但他沒有放棄。
自小具投擲物件天賦 是多項錄保持者
除了這項紀錄之外，Gürcü亦是其他多項健力士世界紀錄的保持者。他經常查看健力士世界紀錄網站和社交媒體，查看他可以接受哪項紀錄的挑戰。他提到，投擲物件是他從小就具有的天賦，因此他刷新的多項健力士世界紀錄都與投擲有關，例如蒙眼投籃。他於去年以20米的距離刷新蒙眼投籃的健力士世界紀錄。他說，他計劃打破更多紀錄，因為「成為紀錄保持者令我非常高興」。
Osman Gürcü from Türkiye has achieved the farthest axe throw with a distance of 56 meters (183 ft 8.72 in) 💪 pic.twitter.com/mNJYJM92nM— Guinness World Records (@GWR) January 29, 2025