男子擲斧頭命中56米外目標　打破健力士世界紀錄(有片)

土耳其一名男子投擲斧頭擊中56米外的目標，比奧運游泳池的長度50米還長。打破健力士世界紀錄。健力士世界紀錄網站上周三(1月29日)報道，土耳其男子Osman Gürcü以擲出的斧頭成功擊中56米外的目標，超越先前由美國男子Jesse Rood所締造的斧頭投擲最遠距離世界紀錄43.58米，成為新的世界紀錄保持人。

綜合報道，現年43歲、擔任私人保安的Gürcü表示：「打破紀錄是一種難以置信的感覺，因為距離很遠，你必須能夠走得很遠，斧頭必須固定在目標板上。」他說，他在練實習時擊中目標板很多次，但斧頭沒有固定住，但他沒有放棄。