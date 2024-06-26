男子極限挑戰熱氣球頂跳傘　踩穿氣球直墮火炬(有片)

哥倫比亞一名極限運動愛好者近日挑戰從熱氣球頂跳傘，詎料期間意外踩穿熱氣球頂，直墮熱氣球的火炬中，繼而再被彈出熱氣球高空墮下，慶幸他冷靜地拉開降傘，男子最終雖然大難不死，但左腿骨折，腿部、下巴、臉頰和鼻子亦被燒傷。

綜合報道，31歲的男子Jhovanny Duran於1日來到巴西聖保羅，他是一名極限運動愛好者，要挑戰從熱氣球頂上跳傘，網上影片顯示，Jhovanny興奮地在位處65英尺(約19.8米)高的熱氣球上起跑，沒想到僅僅5步便踩穿氣球，掉進熱氣球中央的火炬，接著更被彈到半空中、開始墜落。慶幸Jhovanny經驗豐富臨危不亂，在半空中打開降落傘，降落在1個農場，當地居民還協助將他送院救治。Jhovann在事件中左腿骨折，另外腿部、下巴、臉頰和鼻子也燒傷，經過治療後已回家休養。