男子機上遺留AirPods  追蹤到耳機日日去英航office「返工放工」網民笑爆

有云跌嘢唔好搵，試下唔好急，一名在英航飛機上遺留蘋果AirPods耳機的男子，就真心好有耐性。他向英航報失後，用蘋果的追蹤app追查耳機下落，竟發現耳機日日都好乖咁，去英航辦公室上班下班。究竟係邊個執咗耳機？

《Find My》app追蹤AirPods到「日日返工」

事主Tim Briggs於3星期前，從美國德州奧斯汀，乘英航客機飛往倫敦。下機後想起忘了帶走AirPods，便通知英航如拾獲便交還給他。之後他嘗試用蘋果的《Find My》app看可否追查到耳機下落，結果果然有顯示，可見其AirPods每日都會來回倫敦中部一幢大廈，以及希思羅機場的英航全球學習學院(British Airways Global Learning Academy)。

機上唔見AirPods 網民食花生

英航發言人證實有收到Briggs的報失，正協助他尋找耳機並調查事件。英國《每日郵報》引述消息稱，相信耳機是被一名機場工人取走，而不涉及英航僱員。網民對事件興致勃勃，紛紛食花生，有人亂點事主說「為甚麼不去倫敦然後等那人現身」，有人玩嘢叫事主挨家逐戶拍門，甚至爆入屋；有人則錯重點稱「機場工人住得起倫敦中部嗎？」「誰會想要曾塞入其他人耳內的東西啊？」「那人看完報道後，應該會將耳機扔入馬桶沖走」。