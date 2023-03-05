男子漂流海中靠茄汁活命 廠商Heinz網上尋人送贈新船

Elvis François在多明尼加傳媒EmoNews的記者協助下，與茄汁生產商Heinz聯絡上。(互聯網)

多明尼加一名船員因帆船失靈，1月時於加勒比海漂流24天才獲哥倫比亞海軍發現得救。他向當局稱，靠一樽茄汁、香蒜粉、美極雞粉與水混在一起充飢。那樽救命茄汁的生產商Heinz(亨氏)上月中在網上尋人，希望找到那名船員送他一艘先進的新船，讓他不再迷失海中。日前有報道指，Heinz已透過多明尼加傳媒與對方聯絡上，該公司還讚社交網的尋人威力。

Heinz茄汁｜用衣服收集雨水 47歲的Elvis François在船身寫上英語Help(救命)，希望有人看見。Elvis表示，當時在荷蘭屬土的聖馬丁島海岸修理帆船，豈料遭水流捲進大海。他曾致電朋友，「他們嘗試聯絡我，但我失去訊號。我沒有辦法，只能坐著等待」。他用衣服收集雨水，然後溝茄汁等一起食。他曾灰心放棄，也有想過家人，幸好哥倫比亞海岸防衛隊發現他。海岸防衛隊飛機飛過時，Elvis以鏡子發出求救訊號，之後飛機再次經過時發現他，並通知附近商船救起他。